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Американский сенатор Табервилл назвал Байдена «марионеточным президентом»

Ведомости

Американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама) назвал президента США Джо Байдена «марионеточным» лидером, который в реальности не может управлять страной. По его словам, после провальных дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом в этом убедилась вся страна. Об этом политик заявил в интервью местной радиостанции FM Talk 1065.

«Американский народ наконец понял, что происходило в течение последних трех с половиной лет, четырех лет. Кто-то, находясь за кулисами, например чета Обама, Клинтоны, [Чак] Шумер, [Нэнси] Пелоси, они управляют нашей страной, а Джо Байден был марионеточным президентом. Он все тот же, что и был прежде. Ему стало чуть хуже, но это катастрофа», – сказал Табервилл (цитата по Breitbart).

Сенатор добавил, что после неудачного выступления Байдена на дебатах с Трампом Демократическая партия впала в панику, однако жители США наконец узнали, что во главе государства стоит человек, который неспособен управлять страной.

27 июня (ночью 28 июня мск) на телеканале CNN состоялись первые президентские дебаты с участием Байдена и Трампа. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ писали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. NYT сообщала, что некоторые демократы уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на выборах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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