Американский сенатор Табервилл назвал Байдена «марионеточным президентом»

«Американский народ наконец понял, что происходило в течение последних трех с половиной лет, четырех лет. Кто-то, находясь за кулисами, например чета Обама, Клинтоны, [Чак] Шумер, [Нэнси] Пелоси, они управляют нашей страной, а Джо Байден был марионеточным президентом. Он все тот же, что и был прежде. Ему стало чуть хуже, но это катастрофа», – сказал Табервилл (цитата по Breitbart).