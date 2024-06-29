Американский сенатор Табервилл назвал Байдена «марионеточным президентом»
Американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама) назвал президента США Джо Байдена «марионеточным» лидером, который в реальности не может управлять страной. По его словам, после провальных дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом в этом убедилась вся страна. Об этом политик заявил в интервью местной радиостанции FM Talk 1065.
«Американский народ наконец понял, что происходило в течение последних трех с половиной лет, четырех лет. Кто-то, находясь за кулисами, например чета Обама, Клинтоны, [Чак] Шумер, [Нэнси] Пелоси, они управляют нашей страной, а Джо Байден был марионеточным президентом. Он все тот же, что и был прежде. Ему стало чуть хуже, но это катастрофа», – сказал Табервилл (цитата по Breitbart).
Сенатор добавил, что после неудачного выступления Байдена на дебатах с Трампом Демократическая партия впала в панику, однако жители США наконец узнали, что во главе государства стоит человек, который неспособен управлять страной.
27 июня (ночью 28 июня мск) на телеканале CNN состоялись первые президентские дебаты с участием Байдена и Трампа. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ писали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. NYT сообщала, что некоторые демократы уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на выборах.