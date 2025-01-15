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Рубио назвал пробой пера ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта

Ведомости

Ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта Международным уголовным судом (МУС) являются «пробой пера» для подобных действий в отношении представителей США. Такое мнение высказал кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.

«Соединенные Штаты должны быть этим очень обеспокоены, потому что я считаю, что это "проба пера" перед применением таких же [решений МУС] в отношении американских военнослужащих и американских лидеров в будущем», – сказал он (цитата по ТАСС).

21 ноября 2024 г. МУС заявил о выдаче ордеров на арест премьера Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Галанта. Они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

На фоне этого палата представителей конгресса США 10 января 2025 г. приняла законопроект о санкциях против должностных лиц МУС. Согласно документу, санкции грозят за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников».

Выданные МУС ордера являются обязательными к исполнению для всех стран – участниц соглашения, заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. При этом в МИД Франции заявили, что Нетаньяху не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда из-за того, что тот имеет иммунитет неприкосновенности.

По версии французского МИДа, неприкосновенность Нетаньяху связана с тем, что Израиль не является членом МУС, а на страны, не входящие в состав организации, правила МУС не распространяются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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