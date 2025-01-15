Рубио назвал пробой пера ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта
Ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта Международным уголовным судом (МУС) являются «пробой пера» для подобных действий в отношении представителей США. Такое мнение высказал кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.
«Соединенные Штаты должны быть этим очень обеспокоены, потому что я считаю, что это "проба пера" перед применением таких же [решений МУС] в отношении американских военнослужащих и американских лидеров в будущем», – сказал он (цитата по ТАСС).
21 ноября 2024 г. МУС заявил о выдаче ордеров на арест премьера Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Галанта. Они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.
На фоне этого палата представителей конгресса США 10 января 2025 г. приняла законопроект о санкциях против должностных лиц МУС. Согласно документу, санкции грозят за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников».
Выданные МУС ордера являются обязательными к исполнению для всех стран – участниц соглашения, заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. При этом в МИД Франции заявили, что Нетаньяху не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда из-за того, что тот имеет иммунитет неприкосновенности.
По версии французского МИДа, неприкосновенность Нетаньяху связана с тем, что Израиль не является членом МУС, а на страны, не входящие в состав организации, правила МУС не распространяются.