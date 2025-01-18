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Болтон заявил о безразличии Трампа к деталям урегулирования на Украине

Ведомости

Избранному президенту США Дональду Трампу безразлично, как завершится конфликт на Украине. Об этом заявил бывший советник Трампа и экс-посол США в ООН Джон Болтон в интервью японскому телеканалу NHK.

«Трамп хочет закончить военные действия как можно скорее после вступления в должность, и ему совершенно неважно, в какой форме это урегулирование будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим, что является плохой новостью для Украины», – отметил Болтон.

По его словам, предсказать позицию Трампа во внешней политике будет сложно в связи с его подходам к управлению страной. Избранный американский президент часто полагается на интуицию и собственную оценку лидеров других государств.

17 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Трамп может заключить «хорошую сделку» по Украине при согласии Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сейчас предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом нет.

Команда Трампа пересматривает подход к урегулированию на Украине, писала Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Несмотря на предвыборные обещания избранного американского лидера о быстром решении конфликта, в настоящий момент его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Это рассматривается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не намерена отказываться от поддержки Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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