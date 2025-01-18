Болтон заявил о безразличии Трампа к деталям урегулирования на Украине
Избранному президенту США Дональду Трампу безразлично, как завершится конфликт на Украине. Об этом заявил бывший советник Трампа и экс-посол США в ООН Джон Болтон в интервью японскому телеканалу NHK.
«Трамп хочет закончить военные действия как можно скорее после вступления в должность, и ему совершенно неважно, в какой форме это урегулирование будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим, что является плохой новостью для Украины», – отметил Болтон.
По его словам, предсказать позицию Трампа во внешней политике будет сложно в связи с его подходам к управлению страной. Избранный американский президент часто полагается на интуицию и собственную оценку лидеров других государств.
Команда Трампа пересматривает подход к урегулированию на Украине, писала Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Несмотря на предвыборные обещания избранного американского лидера о быстром решении конфликта, в настоящий момент его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Это рассматривается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не намерена отказываться от поддержки Украины.