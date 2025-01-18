Болтон заявил о безразличии Трампа к деталям урегулирования на Украине

Команда Трампа пересматривает подход к урегулированию на Украине, писала Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Несмотря на предвыборные обещания избранного американского лидера о быстром решении конфликта, в настоящий момент его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Это рассматривается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не намерена отказываться от поддержки Украины.