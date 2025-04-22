Песков оценил сообщения о возможной остановке боев на Украине по линии фронта

Песков оценил сообщения о возможной остановке боев на Украине по линии фронтаПредставитель Кремля призвал слушать только первоисточники
Фейки могут публиковать и уважаемые издания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал Financial Times о якобы предложении Владимира Путина остановить боевые действия в зоне спецоперации на нынешней линии фронта.
«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Вечером 22 апреля газета со ссылкой на источники сообщила, что президент РФ якобы предложил остановить боевые действия на нынешней линии фронта на Украине. Сам Песков дал комментарий изданию, в котором заявил, что Москва ведет переговоры с американцами: «Работа сложная и занимает много времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, и ее нельзя делать публично».
Сообщение появилось после того, как госсекретарь США Марко Рубио пригрозил сторонам конфликта выходом Вашингтона из переговоров по мирному урегулированию 18 апреля. Президент США Дональд Трамп ранее призвал Москву «начать действовать» для достижения мира.
В июне 2024 г. Путин представил условия по завершению российско-украинского конфликта, согласно которым Украина должна покинуть подконтрольные ей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Украинские власти заявляли, что не признают их российскими.