Песков оценил сообщения о возможной остановке боев на Украине по линии фронта

Вечером 22 апреля газета со ссылкой на источники сообщила, что президент РФ якобы предложил остановить боевые действия на нынешней линии фронта на Украине. Сам Песков дал комментарий изданию, в котором заявил, что Москва ведет переговоры с американцами: «Работа сложная и занимает много времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, и ее нельзя делать публично».