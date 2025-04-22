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Песков оценил сообщения о возможной остановке боев на Украине по линии фронта

Представитель Кремля призвал слушать только первоисточники
Ведомости

Фейки могут публиковать и уважаемые издания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал Financial Times о якобы предложении Владимира Путина остановить боевые действия в зоне спецоперации на нынешней линии фронта.

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Вечером 22 апреля газета со ссылкой на источники сообщила, что президент РФ якобы предложил остановить боевые действия на нынешней линии фронта на Украине. Сам Песков дал комментарий изданию, в котором заявил, что Москва ведет переговоры с американцами: «Работа сложная и занимает много времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, и ее нельзя делать публично».

Сообщение появилось после того, как госсекретарь США Марко Рубио пригрозил сторонам конфликта выходом Вашингтона из переговоров по мирному урегулированию 18 апреля. Президент США Дональд Трамп ранее призвал Москву «начать действовать» для достижения мира.

В июне 2024 г. Путин представил условия по завершению российско-украинского конфликта, согласно которым Украина должна покинуть подконтрольные ей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Украинские власти заявляли, что не признают их российскими.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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