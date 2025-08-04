Захарова: заявления Канады о референдумах в РФ вернулись бумерангом

23 мая агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов написало, что экономика Канады, скорее всего, вступила в начальную фазу рецессии, так как на фоне торгового конфликта с США наблюдается рост безработицы и снижение объемов экспорта. По данным опроса, экономисты ожидают падение ВВП Канады во II и III кварталах на 1% и 0,1% соответственно, что означает техническую рецессию.