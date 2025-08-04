Захарова: заявления Канады о референдумах в РФ вернулись бумерангом
Утверждения Канады о якобы нелегитимности референдумов о присоединении к РФ новых регионов вернулись ей бумерангом, когда несколько канадских провинций пожелали отделиться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Помните, как буквально недавно бывший премьер Канады Джастин Трюдо называл "фиктивными" референдумы в новых субъектах Российской Федерации? Теперь у Канады есть повод показать, как надо их проводить», – сказала Захарова.
Захарова напомнила, что премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит и министр юстиции региона Микки Эмери потребовали от избирательной комиссии устранить препятствия для организации референдума для отделения от Канады.
Она сказала, что причины предстоящего «мягкого развода» в том, что все больше людей не хотят жить в Канаде. По словам Захаровой, политика государства и неспособность поддержать нормальные отношения с соседями приближают Оттаву к «экзистенциальному кризису».
Следующее десятилетие, заявила официальный представитель МИД РФ, будет решающим для Оттавы, «загнавшей население страны в самый глубокий кризис ценностей и идентичности в истории».
23 мая агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов написало, что экономика Канады, скорее всего, вступила в начальную фазу рецессии, так как на фоне торгового конфликта с США наблюдается рост безработицы и снижение объемов экспорта. По данным опроса, экономисты ожидают падение ВВП Канады во II и III кварталах на 1% и 0,1% соответственно, что означает техническую рецессию.