Москва опубликовала списки домов под снос

Москва выставит на голосование 4 500 из 8 000 домов - в остальных люди против либо идет дискуссия

Москва выставит на голосование почти 4500 пятиэтажек, заявил на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин. По его словам, был сделан поквартирный опрос жителей этих домов, а результаты опроса наложены на экспертные исследования. Адреса домов опубликованы на сайте реновации.

Изначально московские власти говорили о возможном сносе порядка 8 000 домов, где проживают 1,6 млн человек. Но в результате опроса населения, общения на встречах порядка 3500 домов не вошли в списки: в этих домах большая часть людей против либо идет бурная дискуссия, говорит источник в мэрии.

Кто в списках

Теперь в перечне 4566 домов в 85 районах «старой» Москвы и шести поселениях в ТиНАО. В них проживает порядка 1 млн человек. Это в основном панельные дома, а также кирпичные с деревянными перекрытиями и высокой степенью износа, говорит источник в мэрии. В перечень включены дома, в которых значительная часть жителей (около 70%) поддерживают реновацию.

Списки домов опубликованы на mos.ru, голосование пройдет с 15 мая по 15 июня 2017 г. Результаты опроса будут в июле-августе 2017 г., сообщил сайт мэрии. «По окончании голосования те дома, жители которых подтвердят свое желание участвовать в программе реновации, будут включены в проект программы. Дома, жители которых выскажутся против, не будут участвовать в программе реновации. Окончательно программа реновации пятиэтажек будет утверждена после принятия специального закона», - написал Сергей Собянин в официальном «В контакте».

Не вошли в перечень кирпичные «сталинки». В целом реновация не коснется 40 районов «старой» Москвы и 15 поселений Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Это районы Хамовники, Якиманка, Арбат, Замоскворечье, Мещанский, Тверской, Гагаринский, Тёплый стан, Вешняки, Восточный, Новокосино, Преображенское, Дорогомилово, Крылатское, Тропарево-Никулино, Аэропорт, Беговой, Восточное Дегунино, Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Ховрино, Хорошевский, Бибирево, Лианозово, Северное Медведково, Куркино, Строгино, Зябликово, Чертаново Центральное, Чертаново Северное, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Братеево, Капотня, Марьино, Некрасовка, Печатники, Матушкино и Савелки.

Как голосовать

На заседании также принято постановление, определяющее порядок голосования населения по программе реновации. Проголосовать можно двумя путями - на «Активном гражданине» и любом центре госуслуг «Мои документы». Также собственники помещений могут провести общее собрание для принятия решения о включении дома в программу реновации.

В голосовании смогут принять участие собственники квартир и наниматели. Итоги голосования будут подведены в два этапа. Первый этап - по отдельным квартирам. Если квартира имеет двух и более собственников или нанимателей, каждый из них сможет принять участие в голосовании. Если собственники/наниматели не приняли участие в голосовании, их голоса учитываются как «за».

Второй этап - подведение итогов. Дом будет включен в программу реновации, если число квартир, проголосовавших «за», включая молчунов, превышает 2/3 от общего числа квартир в доме.

Собственники и наниматели квартир в пятиэтажках получат уведомление с предложением принять участие в голосовании. Они появятся на информационных досках подъездов, будут направлены на электронную почту и посредством смс. Также сообщение будет опубликовано на сайте «Активного гражданина». А после принятия федерального закона о реновации пятиэтажек программа будет разрабатываться дальше, сообщил Сергей Собянин.

Какие гарантии?

Московские власти разработали стандарт предоставления новых квартир, говорит источник в мэрии. Это предоставление равнозначной квартиры в новом доме в том же районе (за исключением Зеленограда и ТиНАО), отделка комфорт-класса, улучшение жилищных условий для очередников.

При желании собственник может переехать в другой район - по письменной просьбе и при наличии свободных квартир по этой программе. Кроме того, предусмотрена возможность улучшить жилищные условия за дополнительную плату - доплата будет по рыночной стоимости, но возможны варианты скидок и рассрочки платежей, говорит источник в мэрии. Прорабатывается вопрос денежной компенсации - при желании собственника квартиры она будет рыночной.

Одиноким пенсионерам и льготным категориям граждан город будет помогать в переезде, продолжает собеседник «Ведомостей».

Реновация будет проводиться одновременно по всей территории города - вне зависимости от престижности района, утверждает он. А очередность расселения и сноса будет зависеть от готовности собственников и нанимателей участвовать в программе, наличия свободных площадок для застройки. Собственники нежилых помещений могут получить либо возмещение рыночной стоимости, либо равноценную недвижимость.

Столица уже вписала в бюджет-2017 96,5 млрд руб. на подготовительные мероприятия по реновации жилищного фонда. Всего по программе, распланированной на десятилетия, планировалось снести примерно 8000 устаревших домов суммарной площадью 25 млн кв. м, переселив 1,6 млн человек.

Обещания

Накануне сайт мэрии опубликовал информацию о типах домов, которые придут на смену пятиэтажкам. Москва обещает «качественное жилье, построенное по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий». По мнению наблюдателей, в публикации обойдены вниманием вопросы этажности, плотности застройки, инфраструктуры, парковки и, главное, цены приведенных в качестве иллюстрации сравнительно дорогих проектов жилья.

Мэр Москвы Сергей Собянин в конце апреля пообещал, что при расселении сносимого жилья власти города обеспечат жильем в своем районе 100% «всех тех, кто пожелает остаться в районе, где они проживают». Сноситься будут не все пятиэтажки Москвы, отметил мэр. «Часть кирпичных домов, сталинок, находятся в нормальном состоянии, с хорошим фундаментом, хорошими стенами. Их никто сносить не собирается», - заверил Собянин.

Претензии

Законопроект о реновации в варианте первого чтения вызвал протесты у москвичей и массу нареканий у экспертов, считающих, что документ противоречит конституции, нормам земельного и гражданского права. К примеру, в нем нет ограничений по возрасту, этажности и состоянию дома, нет гарантий переселения в свой район, неудовлетворительно учтены интересы жителей коммуналок и ипотечников.

Согласно законопроекту, новое жилье будет лишь равнозначным (столько же метров), а не равноценным (таким же по цене). Новый дом может находиться дальше от центра и метро, не обладать адекватной инфраструктурой и озеленением. Кроме того, в тексте прописано, что Москва имеет право выдавать «специальные технические условия», по которым можно строить новое жилье в зоне реновации. Каким образом эти условия соотносятся со СНИПами и прочими правилами строительства, зонирования и районной планировки, неясно.

Согласно законопроекту, нормативы по плотности и высотности застройки, количеству и расположению школ, детских садов, поликлиник, парковок, площади озеленения дворов отнесены к компетенции застройщика. Особое опасение вызвала норма о передаче права собственности на квартиру «фонду содействия реновации жилищного фонда в городе Москве», в обмен на обязательство фонда передать в собственность другое жилье.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 26 апреля поручил доработать законопроект о сносе пятиэтажек, чтобы он гарантировал права граждан и «ничего не навязывал силой». «Это должно быть сделано такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан – прежде всего право на собственность, – подчеркнул президент. – Все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия». Собянин поддержал поручение президента и заверил, что включение домов в программу реновации будет добровольным и с учетом мнения большинства жителей.

20 апреля Госдума одобрила в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек в Москве. 20 мая заканчивается сбор поправок, а в июне проект уже могут принять во втором чтении.

Что уже снесли

Значительная часть построенных на первом этапе индустриального домостроения (1957-1975 гг) домов было рассчитано на срок эксплуатации не более 50 лет, поэтому уже в 1985 г. Московский исполком утвердил решение, закрепляющее необходимость поэтапного сноса пятиэтажек. В 1999 г. в реальности началась программа по сносу хрущевок самых «отсталых» серий, в которую попало 1722 дома общей площадью свыше 6,3 млн кв. м. Последние пятиэтажки по этой программе должны снести в ближайший год.

Московские власти сделали все, чтобы «не входить во второй этап сноса», полагая поддерживать техническое состояние оставшихся в городе хрущевок с помощью капитального ремонта, уверял Собянин депутатов Госдумы. «Тем не менее мы убедились, что сделать это в большинстве случаев практически невозможно: на балконах коррозия цемента, металлоконструкций, системы водоснабжения вмонтированы в стены, значит, чтобы заменить, надо стены разбить <...> монтировать не в стенах – занять оставшееся крохотное пространство квартир <...> Фундамент большинства домов в таком состоянии, что там надстраивать и пристраивать ничего невозможно. Состояние швов, плотность стыков, состояние самих панелей – удручающее. Около 10% этого жилья уже сейчас можно признавать аварийным, и каждые 5–10 лет объем будет нарастать, через 15–20 лет получим 60% этих домов аварийными, даже затратив деньги на их капремонт», – объяснял Собянин решение снести все хрущевки на заседании Совета Госдумы.