Мишустин освободил от должности главу ФТС Владимира Булавина

Мишустин освободил от должности главу ФТС Владимира БулавинаВрио руководителя службы стал его первый заместитель Руслан Давыдов
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина от должности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) в связи с достижением 70 лет, сообщила пресс-служба правительства в пятницу. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства стал его первый заместитель Руслан Давыдов.
Булавин возглавлял ФТС с июля 2016 г. До этого он занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, первого заместителя секретаря Совета безопасности, заместителя директора ФСБ – руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета. Булавин награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, знаками «Почетный сотрудник контрразведки». 11 февраля ему исполнится 70 лет.
Давыдов был назначен на должность первого заместителя руководителя ФТС в феврале 2017 г., сейчас ему 62 года. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. В целом в таможенных органах Давыдов работает более 15 лет. Предельный возраст госслужбы – 70 лет, хотя отдельными решениями он может пролонгироваться.
В интервью «Ведомостям» в октябре 2021 г. Давыдов в частности рассказывал о снижении объемов незаконно выведенных из России средств по выявленным таможенными органами преступлениям. «Мы изжили схемы с использованием подложных документов по сделкам, которые в реальности никогда не заключались. Невозможно подать поддельную декларацию – все документы оцифрованы и лежат в базе таможенных деклараций», – рассказывал тогда он.
Отставка Булавина произошла на фоне обысков в ФТС. В конце января 2023 г. в главном здании службы в Москве прошли обыски, связанные с уголовным делом в отношении начальника центрального информационно-технического таможенного управления ведомства Дмитрия Васильева. Следственный комитет предъявил ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
В декабре прошлого года Басманный районный суд Москвы арестовал начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы России Дмитрия Мурышова по делу о получении взятки.
Ему инкриминируются ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 этой же статьи (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)), а также ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290. Подробнее на РБК.
В Дорогомиловском суде Москвы сейчас также рассматривается по существу уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС Александра Кизлыка, его заместителя Алексея Серебро, замначальника Внуковской таможни Константина Мишина, замначальника Домодедовской таможни Юрия Черкашина и старшего дознавателя по особо важным делам Домодедовской таможни Андрея Шурыгина. Они были задержаны в конце декабря 2019 г., 24 декабря Басманный суд санкционировал арест генерал-лейтенант Кизлыка и его заместителя.