Мишустин освободил от должности главу ФТС Владимира Булавина

Давыдов был назначен на должность первого заместителя руководителя ФТС в феврале 2017 г., сейчас ему 62 года. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. В целом в таможенных органах Давыдов работает более 15 лет. Предельный возраст госслужбы – 70 лет, хотя отдельными решениями он может пролонгироваться.