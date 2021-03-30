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МЧС сообщило о массовом отравлении в Ставрополье

Ведомости

55 человек, из которых более половины — дети, обратились в сельскую больницу в Минераловодском городском округе Ставропольского края с признаками кишечного расстройства, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«В селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа в участковую больницу села обратились граждане с признаками кишечного расстройства — 55 человек, из них 30 детей», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Отмечается, что в итоге семь человек были госпитализированы. Причины произошедшего пока не обнародованы.

Ранее аналогичная ситуация произошла в столице Республики Дагестан — Махачкале. С симптомами острой кишечной инфекции были госпитализировали 49 человек, включая 27 детей.

Ранее по теме: В Махачкале с признаками отравления госпитализировали около 50 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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