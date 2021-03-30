МЧС сообщило о массовом отравлении в Ставрополье

«В селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа в участковую больницу села обратились граждане с признаками кишечного расстройства — 55 человек, из них 30 детей», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Отмечается, что в итоге семь человек были госпитализированы. Причины произошедшего пока не обнародованы.