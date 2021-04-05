Правительство предложило ужесточить наказание за повторное пьяное вождение

За это правонарушение предлагается также увеличить штраф – от 300 до 500 тыс. руб. (сейчас – от 200 до 300 тыс. руб.) и максимальный срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью – до шести лет взамен нынешних трех.