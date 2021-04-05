Правительство предложило ужесточить наказание за повторное пьяное вождение
Правительство предложило увеличить на год – до трех лет – максимальный срок лишения свободы за пьяное вождение для лиц с судимостью за аналогичное преступление. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.
«Назначение более строгого наказания будет обеспечиваться путем увеличения сроков лишения свободы и принудительных работ (до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет)», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
За это правонарушение предлагается также увеличить штраф – от 300 до 500 тыс. руб. (сейчас – от 200 до 300 тыс. руб.) и максимальный срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью – до шести лет взамен нынешних трех.
По мнению авторов законопроекта, реализация инициативы «позволит повысить результативность противодействия повторному управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, привести в соответствие степень общественной опасности рассматриваемых преступлений и наказания за их совершение».
В начале марта президент России Владимир Путин попросил полицейских сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, «беспощадной борьбе» с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима. Он отметил, что эти три «болевые точки» являются основными факторами смертности людей на дороге.