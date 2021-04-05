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Правительство предложило ужесточить наказание за повторное пьяное вождение

Ведомости

Правительство предложило увеличить на год – до трех лет – максимальный срок лишения свободы за пьяное вождение для лиц с судимостью за аналогичное преступление. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

«Назначение более строгого наказания будет обеспечиваться путем увеличения сроков лишения свободы и принудительных работ (до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет)», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

За это правонарушение предлагается также увеличить штраф – от 300 до 500 тыс. руб. (сейчас – от 200 до 300 тыс. руб.) и максимальный срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью – до шести лет взамен нынешних трех.

По мнению авторов законопроекта, реализация инициативы «позволит повысить результативность противодействия повторному управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, привести в соответствие степень общественной опасности рассматриваемых преступлений и наказания за их совершение».

В начале марта президент России Владимир Путин попросил полицейских сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, «беспощадной борьбе» с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима. Он отметил, что эти три «болевые точки» являются основными факторами смертности людей на дороге.

Ранее по теме: Путин призвал МВД «беспощадно бороться» с пьянством за рулем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных