СК начал проверку после возгорания на судне в Охотском море
Следователи начали процессуальную проверку по факту возгорания на рыболовном траулере «Ахтиар», находящемся в Охотском море, сообщила пресс-служба дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
«По факту возгорания на рыболовном судне инициирована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена» – прим. ред.)», – говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято законное решение.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщил, что пожар на судне локализован, экипажу удалось справиться с тлением гофротары. В момент происшествия на борту находилось 84 члена экипажа, никто не пострадал. Траулер следует к кромке льдов для безопасной высадки на борт аварийной команды со спасательного катера «Справедливый». По данным агентства, пожар в подсобном помещении судна произошел в 200 км от Магадана.