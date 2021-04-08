СК начал проверку после возгорания на судне в Охотском море

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщил, что пожар на судне локализован, экипажу удалось справиться с тлением гофротары. В момент происшествия на борту находилось 84 члена экипажа, никто не пострадал. Траулер следует к кромке льдов для безопасной высадки на борт аварийной команды со спасательного катера «Справедливый». По данным агентства, пожар в подсобном помещении судна произошел в 200 км от Магадана.