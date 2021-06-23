Песков ответил на замечания ВОЗ к работе выпускающего «Спутник V» предприятия
Замечания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к работе российского предприятия «Фармстандарт-УфаВИТА», производящего вакцину «Спутник V», приняты во внимание, нарушения устранены, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Контроль соответствующими контрольными ведомствами осуществляется. Разумеется, это самый жесткий контроль. Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. Насколько нам известно, они уже приняты во внимание, и все, что нужно было исправить, все исправлено», — сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле об отчете ВОЗ, согласно которому на одном из производящих вакцину российских предприятий не соблюдаются технологические условия в части обеспечения стерильности.
Ранее ВОЗ провела инспекцию российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации «Спутника V» и опубликовала замечания по работе одной из них. В пресс-службе Минпромторга отметили, что министерство инициировало внеплановые проверки «Фармстандарт-УфаВИТА» еще до публикации ВОЗ и что предприятие устраняет замечания. Результаты инспекции не ставят под сомнение качество вакцины «Спутник V», каждая ее партия проходит тройную проверку, подчеркнули в Минпромторге.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.