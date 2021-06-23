Песков ответил на замечания ВОЗ к работе выпускающего «Спутник V» предприятия

«Контроль соответствующими контрольными ведомствами осуществляется. Разумеется, это самый жесткий контроль. Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. Насколько нам известно, они уже приняты во внимание, и все, что нужно было исправить, все исправлено», — сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле об отчете ВОЗ, согласно которому на одном из производящих вакцину российских предприятий не соблюдаются технологические условия в части обеспечения стерильности.