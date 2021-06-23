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Песков ответил на замечания ВОЗ к работе выпускающего «Спутник V» предприятия

Ведомости

Замечания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к работе российского предприятия «Фармстандарт-УфаВИТА», производящего вакцину «Спутник V», приняты во внимание, нарушения устранены, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Контроль соответствующими контрольными ведомствами осуществляется. Разумеется, это самый жесткий контроль. Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. Насколько нам известно, они уже приняты во внимание, и все, что нужно было исправить, все исправлено», — сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле об отчете ВОЗ, согласно которому на одном из производящих вакцину российских предприятий не соблюдаются технологические условия в части обеспечения стерильности.

Ранее ВОЗ провела инспекцию российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации «Спутника V» и опубликовала замечания по работе одной из них. В пресс-службе Минпромторга отметили, что министерство инициировало внеплановые проверки «Фармстандарт-УфаВИТА» еще до публикации ВОЗ и что предприятие устраняет замечания. Результаты инспекции не ставят под сомнение качество вакцины «Спутник V», каждая ее партия проходит тройную проверку, подчеркнули в Минпромторге.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. 

Ранее по теме: ВОЗ нашла нарушения в работе производящего «Спутник V» предприятия
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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