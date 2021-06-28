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Умер основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов

Ведомости

Основатель и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон», заслуженный артист России Георгий Мамиконов скончался в Москве в возрасте 76 лет от последствий коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря группы Веру Воронину.

«Коронавирус, у него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать. Он был в больнице с 11 июня, а сегодня его не стало», — сказала Воронина.

Артист родился в Москве 25 марта 1945 г. Он окончил Московское музыкальное училище им. Октябрьской революции (сейчас Институт им. Шнитке). Там Мамиконов начал петь в вокальном ансамбле дирижерско-хорового факультета. С 1971 года работал в «Москонцерте», в 1973-1978 г.г. выступал в ВИА «Верные друзья». Позднее он основал группу «Сюрприз», которая была переименована в шоу-группу «Доктор Ватсон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных