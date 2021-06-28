Умер основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов
Основатель и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон», заслуженный артист России Георгий Мамиконов скончался в Москве в возрасте 76 лет от последствий коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря группы Веру Воронину.
«Коронавирус, у него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать. Он был в больнице с 11 июня, а сегодня его не стало», — сказала Воронина.
Артист родился в Москве 25 марта 1945 г. Он окончил Московское музыкальное училище им. Октябрьской революции (сейчас Институт им. Шнитке). Там Мамиконов начал петь в вокальном ансамбле дирижерско-хорового факультета. С 1971 года работал в «Москонцерте», в 1973-1978 г.г. выступал в ВИА «Верные друзья». Позднее он основал группу «Сюрприз», которая была переименована в шоу-группу «Доктор Ватсон».