Умер основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов

Артист родился в Москве 25 марта 1945 г. Он окончил Московское музыкальное училище им. Октябрьской революции (сейчас Институт им. Шнитке). Там Мамиконов начал петь в вокальном ансамбле дирижерско-хорового факультета. С 1971 года работал в «Москонцерте», в 1973-1978 г.г. выступал в ВИА «Верные друзья». Позднее он основал группу «Сюрприз», которая была переименована в шоу-группу «Доктор Ватсон».