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Умер сообщивший о полете Гагарина в космос диктор Виктор Балашов

Ведомости

Народный артист России, советский и российский диктор Виктор Балашов умер в возрасте 96 лет, сообщил телеканал «Россия 24».

«Ушел из жизни советский и российский диктор Виктор Балашов. Ему было 96 лет», – сказал телеведущий.

Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 г. в Москве. Был участником Великой Отечественной войны. В 1944 г. стал диктором Всесоюзного радио, а спустя три года, после окончания Молодежной театральной студии при МХАТ, устроился на работу в Московский телецентр. 12 апреля 1961 г. первым сообщил гражданам Советского Союза о полете Юрия Гагарина в космос, а в 1975 г. напутствовал космонавтов советско-американской станции «Союз – Аполлон».

В разные годы Балашов вел программы «Время», «Эстафета новостей», «Клуб фронтовых друзей», «Огоньки» и другие. Работал на телевидении до 1996 г. Он также дублировал документальные и художественные фильмы. Играл эпизодические роли в кино и снимался в рекламе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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