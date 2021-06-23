Умер сообщивший о полете Гагарина в космос диктор Виктор Балашов
Народный артист России, советский и российский диктор Виктор Балашов умер в возрасте 96 лет, сообщил телеканал «Россия 24».
«Ушел из жизни советский и российский диктор Виктор Балашов. Ему было 96 лет», – сказал телеведущий.
Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 г. в Москве. Был участником Великой Отечественной войны. В 1944 г. стал диктором Всесоюзного радио, а спустя три года, после окончания Молодежной театральной студии при МХАТ, устроился на работу в Московский телецентр. 12 апреля 1961 г. первым сообщил гражданам Советского Союза о полете Юрия Гагарина в космос, а в 1975 г. напутствовал космонавтов советско-американской станции «Союз – Аполлон».
В разные годы Балашов вел программы «Время», «Эстафета новостей», «Клуб фронтовых друзей», «Огоньки» и другие. Работал на телевидении до 1996 г. Он также дублировал документальные и художественные фильмы. Играл эпизодические роли в кино и снимался в рекламе.