Умер сообщивший о полете Гагарина в космос диктор Виктор Балашов

Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 г. в Москве. Был участником Великой Отечественной войны. В 1944 г. стал диктором Всесоюзного радио, а спустя три года, после окончания Молодежной театральной студии при МХАТ, устроился на работу в Московский телецентр. 12 апреля 1961 г. первым сообщил гражданам Советского Союза о полете Юрия Гагарина в космос, а в 1975 г. напутствовал космонавтов советско-американской станции «Союз – Аполлон».