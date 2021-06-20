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Умер тележурналист Анатолий Лысенко

Ведомости

Тележурналист, создатель программы «Взгляд» и гендиректор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко умер после продолжительной болезни на 85-м году жизни, сообщил первый замгендиректора телеканала Александр Пономарев.

«После продолжительной болезни скончался тележурналист, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко», — приводятся его слова на сайте ОТР.

Лысенко родился в 1937 г. в Виннице Украинской ССР, карьеру на телевидении начал в качестве внештатного автора и ведущего программ «Проспект молодости», «Мир и молодежь», «Диалог», «Аукцион» и др. В 1987 г. создал и возглавил программу «Взгляд», в 1990 г. стал директором ВГТРК, а в 2012 г. указом президента занял пост гендиректора ОТР. Удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ, Ордена Дружбы, Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных