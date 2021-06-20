Умер тележурналист Анатолий Лысенко

Лысенко родился в 1937 г. в Виннице Украинской ССР, карьеру на телевидении начал в качестве внештатного автора и ведущего программ «Проспект молодости», «Мир и молодежь», «Диалог», «Аукцион» и др. В 1987 г. создал и возглавил программу «Взгляд», в 1990 г. стал директором ВГТРК, а в 2012 г. указом президента занял пост гендиректора ОТР. Удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ, Ордена Дружбы, Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени и др.