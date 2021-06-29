В двух городах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых
Для непривитых от коронавируса жителей Югорска и Советского в Ханты-Мансийском автономном округе ввели обязательный режим самоизоляции. Соответствующее постановления подписала глава региона Наталья Комарова.
«Установить со 2 июля 2021 года по 23 июля 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городском округе Югорск, городском поселении Советский, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19», — говорится в опубликованном пресс-службой администрации ХМАО тексте постановления.
Выйти из дома жителям Югорска и Советского можно будет на работу, в продовольственные и хозяйственные магазины, для выгула животных (100 метров от места проживания), выноса мусора, похода в аптеку, помощи престарелым и больным родственникам.
Кроме того, в названных городах ХМАО со 2 июля 2021 года по 23 июля 2021 года полностью запрещается работа кинотеатров, фитнес-центров, а также ночная работа общепита (с 20.00 до 06.00).
В ХМАО, в отличие от ряда регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, не объявляли об обязательной вакцинации отдельных групп населения. В Югре работодатели имеют право требовать от сотрудников при допуске к работе после отпуска отрицательный тест на коронавирус, данные о перенесенных заболеваниях или прививке. Власти субъекта рекомендовали компаниям предоставить работникам, проходящим вакцинацию от коронавируса, дополнительный выходной с сохранением зарплаты в день прививки и после нее или дополнительный день отпуска.
По данным оперштаба, в ХМАО за последние сутки выявлено 120 новых случаев коронавируса. Регион находится на 46-м месте по приросту заболевших. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 59,7 тыс. инфицированных, умерли 809 человек.
Ранее, 23 июня, в Бурятии в связи с ростом заболеваемости и критической наполняемостью больниц впервые в России анонсировали повторный локдаун. С 27 июня по 11 июля в республике прекращают работу все предприятия, кроме продуктовых магазинов, транспорта, СМИ и жизнеобеспечивающих служб. Позже, 27 июня, в Бурятии ввели обязательную вакцинацию студентов, пожилых, а также не менее 60% работников образования и медицины, социальной сферы и транспорта, услуг и общепита, сотрудников ЖКХ и органов власти.