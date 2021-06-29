В двух городах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых

В ХМАО, в отличие от ряда регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, не объявляли об обязательной вакцинации отдельных групп населения. В Югре работодатели имеют право требовать от сотрудников при допуске к работе после отпуска отрицательный тест на коронавирус, данные о перенесенных заболеваниях или прививке. Власти субъекта рекомендовали компаниям предоставить работникам, проходящим вакцинацию от коронавируса, дополнительный выходной с сохранением зарплаты в день прививки и после нее или дополнительный день отпуска.