Прокуратура проверит соблюдение прав заключенных в учреждениях ФСИН

«На февраль - март 2022 г. запланирована проверка с участием всех прокуроров субъектов Российской Федерации, в ходе которой будет обращено особое внимание на причины и условия, способствовавшие нарушениям права подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению свободы на личную безопасность», — говорится в ответе ведомства. Такие проверки уже прошли в декабре в Адыгее, Красноярском крае, Тамбовской и Тверской областях с участием сотрудников Генпрокуратуры.