Прокуратура проверит соблюдение прав заключенных в учреждениях ФСИН
Прокуроры в в феврале - марте этого года проведут проверку соблюдения прав заключенных, говорится в ответе Генпрокуратуры главе фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиру Васильеву. Документ опубликовал депутат Андрей Альшевских.
«На февраль - март 2022 г. запланирована проверка с участием всех прокуроров субъектов Российской Федерации, в ходе которой будет обращено особое внимание на причины и условия, способствовавшие нарушениям права подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению свободы на личную безопасность», — говорится в ответе ведомства. Такие проверки уже прошли в декабре в Адыгее, Красноярском крае, Тамбовской и Тверской областях с участием сотрудников Генпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что анализ практики прокурорского надзора показал, что права на личную безопасность арестованных и осужденных нарушаются из-за несоблюдения режимных требований, плохого контроля за осужденными, отсутствия должной психологической и воспитательной работы, профилактики преступлений, невыполнения задач оперативно-розыскной деятельности и из-за недостатка контроля со стороны ФСИН.
В документе говорится, что Минюст по инициативе ведомства разработал законопроект, в котором предлагается обязательно снимать на видео применение сотрудниками ФСИН физической силы и спецсредств. Также предлагается идентифицировать переносные видеорегистраторы сотрудников тюрем по произведенной видеозаписи. Генпрокуратура обсуждает идею дать возможность прокурорам в реальном времени получать удаленный доступ к системам видеонаблюдения в СИЗО и тюрьмах, «что могло бы кардинально повлиять на эффективность пресечения допускаемых нарушений закона».
В начале октября проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре ресурс сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.
23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин сообщил, что Следственный комитет расследует 17 уголовных дел по фактам пыток заключенных в местах лишения свободы, более десяти человек уволены, в том числе снят с поста директор ФСИН Александр Калашников. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что по делу о пытках в саратовской тюремной больнице привлекли к ответственности шесть человек.
В декабре в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки заключенных. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что документ будет принят этой весной.