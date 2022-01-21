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Прокуратура проверит соблюдение прав заключенных в учреждениях ФСИН

Ведомости

Прокуроры в в феврале - марте этого года проведут проверку соблюдения прав заключенных, говорится в ответе Генпрокуратуры главе фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиру Васильеву. Документ опубликовал депутат Андрей Альшевских.

«На февраль - март 2022 г. запланирована проверка с участием всех прокуроров субъектов Российской Федерации, в ходе которой будет обращено особое внимание на причины и условия, способствовавшие нарушениям права подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению свободы на личную безопасность», — говорится в ответе ведомства. Такие проверки уже прошли в декабре в Адыгее, Красноярском крае, Тамбовской и Тверской областях с участием сотрудников Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что анализ практики прокурорского надзора показал, что права на личную безопасность арестованных и осужденных нарушаются из-за несоблюдения режимных требований, плохого контроля за осужденными, отсутствия должной психологической и воспитательной работы, профилактики преступлений, невыполнения задач оперативно-розыскной деятельности и из-за недостатка контроля со стороны ФСИН.

В документе говорится, что Минюст по инициативе ведомства разработал законопроект, в котором предлагается обязательно снимать на видео применение сотрудниками ФСИН физической силы и спецсредств. Также предлагается идентифицировать переносные видеорегистраторы сотрудников тюрем по произведенной видеозаписи. Генпрокуратура обсуждает идею дать возможность прокурорам в реальном времени получать удаленный доступ к системам видеонаблюдения в СИЗО и тюрьмах, «что могло бы кардинально повлиять на эффективность пресечения допускаемых нарушений закона».

В начале октября проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре ресурс сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин сообщил, что Следственный комитет расследует 17 уголовных дел по фактам пыток заключенных в местах лишения свободы, более десяти человек уволены, в том числе снят с поста директор ФСИН Александр Калашников. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что по делу о пытках в саратовской тюремной больнице привлекли к ответственности шесть человек.

В декабре в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки заключенных. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что документ будет принят этой весной.

Ранее по теме: Госдума планирует принять законопроект о наказании за пытки в колониях весной

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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