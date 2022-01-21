После публикации о пытках в тюремной больнице в Саратове возбудили 20 уголовных дел

Как следует из письма, 14 уголовных дел были возбуждены по статье об изнасиловании (ст.132 УК РФ). Три дела возбуждены по статье о превышении должностных полномочий (ст.286 УК), два — о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст.321 УК) и одно — за халатность (ст.293 УК). Предметом расследования являются 17 фактов преступной деятельности на территории тюремной больницы, еще три — на территории ИК-13 в Саратовской области.