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После публикации о пытках в тюремной больнице в Саратове возбудили 20 уголовных дел

Ведомости

Следственные органы возбудили 20 уголовных дел по фактам пыток в туберкулезной больнице в Саратовской области. Об этом говорится в письме заместителя генпрокурора Николая Винниченко, которое опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале. 

«Следственными органами Следственного управления СК РФ по Саратовской области по фактам противоправных действий в отношении осужденных на территории исправительных учреждений возбуждено 20 уголовных дел. Поводом послужили как размещенные на интернет-ресурсах видеоматериалы, так и материалы прокурорских проверок по итогам рассмотрения обращений осужденных», — говорится в документе.

Как следует из письма, 14 уголовных дел были возбуждены по статье об изнасиловании (ст.132 УК РФ). Три дела возбуждены по статье о превышении должностных полномочий (ст.286 УК), два — о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст.321 УК) и одно — за халатность (ст.293 УК). Предметом расследования являются 17 фактов преступной деятельности на территории тюремной больницы, еще три — на территории ИК-13 в Саратовской области. 

Впоследствии шесть уголовных дел (по 12 эпизодам, из которых 10 — изнасилования и два - превышение полномочий) были переданы в центральный аппарат СК. 

В начале октября проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре ресурс сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет расследует 17 уголовных дел по фактам пыток заключенных в местах лишения свободы, более десяти человек уволены, в том числе снят с поста директор ФСИН Александр Калашников. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что по делу о пытках в саратовской тюремной больнице привлекли к ответственности шесть человек.

В декабре в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки заключенных. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что документ будет принят этой весной.

Ранее по теме: Бастрыкин сообщил о привлечении шести человек за пытки в саратовской колонии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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