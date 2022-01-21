После публикации о пытках в тюремной больнице в Саратове возбудили 20 уголовных дел
Следственные органы возбудили 20 уголовных дел по фактам пыток в туберкулезной больнице в Саратовской области. Об этом говорится в письме заместителя генпрокурора Николая Винниченко, которое опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале.
«Следственными органами Следственного управления СК РФ по Саратовской области по фактам противоправных действий в отношении осужденных на территории исправительных учреждений возбуждено 20 уголовных дел. Поводом послужили как размещенные на интернет-ресурсах видеоматериалы, так и материалы прокурорских проверок по итогам рассмотрения обращений осужденных», — говорится в документе.
Как следует из письма, 14 уголовных дел были возбуждены по статье об изнасиловании (ст.132 УК РФ). Три дела возбуждены по статье о превышении должностных полномочий (ст.286 УК), два — о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст.321 УК) и одно — за халатность (ст.293 УК). Предметом расследования являются 17 фактов преступной деятельности на территории тюремной больницы, еще три — на территории ИК-13 в Саратовской области.
Впоследствии шесть уголовных дел (по 12 эпизодам, из которых 10 — изнасилования и два - превышение полномочий) были переданы в центральный аппарат СК.
В начале октября проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре ресурс сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.
23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет расследует 17 уголовных дел по фактам пыток заключенных в местах лишения свободы, более десяти человек уволены, в том числе снят с поста директор ФСИН Александр Калашников. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что по делу о пытках в саратовской тюремной больнице привлекли к ответственности шесть человек.
В декабре в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки заключенных. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что документ будет принят этой весной.