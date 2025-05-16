Роспотребнадзор опроверг фейк о распространении кишечной палочки в России

В ведомстве подчеркнули, что это сообщение не соответствует действительности, и призвали граждан ориентироваться исключительно на официальные источники информации. Роспотребнадзор опроверг как содержание документа, так и факт его авторства, заявив, что распространение подобных фейков может вызвать необоснованную панику.