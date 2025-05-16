Роспотребнадзор опроверг фейк о распространении кишечной палочки в России
Роспотребнадзор назвал недостоверными утверждения о якобы возникшей угрозе распространения кишечных инфекций в России, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве предупредили о распространении фальсифицированного письма, якобы подписанного главой службы Анной Поповой. Документ, рассылаемый на электронные адреса, содержит ложную информацию о выявлении бактерий группы кишечной палочки на алюминиевой таре с газированными напитками.
В поддельном письме утверждается, что на основании «данных из лаборатории в Красноярском крае» организациям всех форм собственности якобы рекомендовано принять профилактические меры.
В ведомстве подчеркнули, что это сообщение не соответствует действительности, и призвали граждан ориентироваться исключительно на официальные источники информации. Роспотребнадзор опроверг как содержание документа, так и факт его авторства, заявив, что распространение подобных фейков может вызвать необоснованную панику.