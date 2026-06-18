Анастасия Линькова — редактор CS2 | Ведомости.Спорт

Анастасия Линькова работает редактором раздела CS2 на Esports.ru. С 2024 года готовит новости, аналитические материалы, интервью и подготавливает обзоры турниров по CS2, а также координирует редакционные процессы внутри раздела. Окончила Белгородский государственный национальный исследовательский университет по направлению «Медиакоммуникации». Специализируется на киберспортивной журналистике, турнирной аналитике и освещении ключевых событий индустрии Counter-Strike. В профессиональной среде также использует никнейм furisouru.