Клиенты PARI считают «Вашингтон» Овечкина главным фаворитом Кубка Стэнли в 2025 году

В ночь на воскресенье, 20 апреля по московскому времени, клубы НХЛ начинают борьбу за главный трофей сезона — Кубок Стэнли. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил в плей-офф и назвала основных претендентов на титул в сезоне-2024/25.

По оценкам аналитиков PARI, самыми высокими шансами на триумф по итогам сезона обладает «Колорадо Эвеланш». Сделать ставку на победу «лавин» можно за 8.00. На счету «Колорадо» три Кубка Стэнли, в прошедшем сезоне регулярного чемпионата команда заняла пятое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Колорадо» сыграет против «Даллас Старз». «Лавины» считаются фаворитами противостояния с коэффициентом 1.65.

Главными конкурентами «Колорадо» аналитики PARI считают действующего обладателя Кубка Стэнли «Флориду Пантерз», а также «Даллас Старз». Котировки на триумф каждого из этих клубов в плей-офф составляют 8.50.

«Флорида» с россиянами Сергеем Бобровским и Дмитрием Куликовым заняла пятое место в Восточной конференции. Выступления в плей-офф «Пантерз» начнут с серии против «Тампы-Бэй Лайтнинг» с лучшим бомбардиром регулярки Никитой Кучеровым в составе. Ставки на проход «Флориды» в следующую стадию принимаются за 1.85. «Даллас» лишь раз выигрывал Кубок Стэнли (в 1999 году). В нынешнем сезоне команда с россиянами Ильей Любушкиным и Евгением Дадоновым стала третьей на Западе конференции. Шансы «звезд» на триумф в первом раунде плей-офф против «Колорадо» котируются за 2.20.

В топ-6 претендентов на триумф в плей-офф входят победитель регулярки «Виннипег Джетс», «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Вероятность их успеха оценена в 10.00. «Виннипег» — явный фаворит противостояния в первом раунде плей-офф с «Сент-Луисом Блюз» (1.45). «Каролина», по оценкам аналитиков PARI, не должна испытать затруднений в серии против «Нью-Джерси Дэвилз» (1.35). «Вегас», выигравший Кубок Стэнли в 2023 году, в этом сезоне занял второе место на Западе и стартует в плей-офф противостоянием с «Миннесотой Уайлд». Шансы «Золотых рыцарей» на успех в этой серии составляют 1.40.

К числу основных претендентов на победу в Кубке Стэнли аналитики PARI относят также «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталс». Поставить на их успех предлагается за 10.50.

«Эдмонтон» — финалист прошлогоднего плей-офф. На счету «нефтяников» пять побед в Кубке Стэнли, но канадский клуб не владел трофеем с 1990 года. По итогам регулярного чемпионата «Эдмонтон» стал шестым на Западе, зато по традиции может похвастать наличием топового дуэта нападающих Леон Драйзайтль — Коннор Макдэвид, настрелявших 206 очков на двоих. На старте плей-офф «Эдмонтон» будет противостоять «Лос-Анджелес Кингз» и считается фаворитом противостояния за 1.80.

«Вашингтон» в завершившемся чемпионате не только выиграл Восточную конференцию, но и помог Александру Овечкину выиграть историческую гонку за звание лучшего снайпера НХЛ всех времен. Овечкин поведет «Вашингтон» ко второму в истории триумфу в плей-офф. В первом раунде «Вашингтон» попал на «Монреаль Канадиенс». Коэффициент на триумф команды Овечкина составляет 1.40.

Аналитики PARI также назвали четыре команды, которые обладают наименьшими шансами на триумф в этом сезоне: это «Нью-Джерси Девилз», «Сент-Луис Блюз», «Оттава Сенаторз» (40.00), а также «Монреаль Канадиенс» (45.00) и «Миннесота Уайлд» (50.00).

Клиенты PARI считают главным фаворитом предстоящего Кубка Стэнли «Вашингтон». На победу Александра Овечкина и его команды приходится 45% от общего оборота ставок на плей-офф НХЛ. К фаворитам турнира игроки относят также «Эдмонтон» (15%), «Вегас» (8%), «Флориду» (7,5%) и «Даллас» (7%). Меньше всего игроки верят в «Лос-Анджелес Кингз» (1%) и «Тампу» (0,5%).

Плей-офф НХЛ продлится до июня. Противостояния проходят до четырех побед в серии.