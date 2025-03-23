PARI: Португалия — фаворит ответного матча 1/4 финала Лиги наций против Дании

23 марта сборные Португалии и Дании встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги наций. Поединок пройдет в Лиссабоне и начнется в 22:45 по московскому времени. В первом матче датчане победили на своем поле — 1:0. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Коэффициент на успех Португалии — 1.60, что соответствует примерно 60% вероятности. Поставить на то, что выиграют датчане, можно за 5.90 (около 16%). Ничья котируется за 4.05 (приблизительно 24%).

На проход в полуфинал команды Роберто Мартинеса предлагают коэффициент 1.85, а шансы Дании оценили в 1.98.

Клиенты PARI уверены в успехе португальцев в ответной встрече. На их победу приходится около 97% от общего объема ставок на исход игры. На рынке прохода в следующий раунд соотношение 90% на 10% в пользу команды Роберто Мартинеса.

Букмекеры сомневаются в том, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.90. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.93.

Аналитики PARI не уверены в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и Португалия, и Дания, сыграет коэффициент 1.90. Обратный исход идет также за 1.90. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.80.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа португальцев 1:0 или ничья 1:1 за 7.50. На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить за 1.48. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении гостей составляют 3.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 1.84 и включил в него пари на то, что Португалия и Дания забьют как минимум два мяча (ТБ 1.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.25.

В первом матче, который прошел 20 марта в Дании, хозяева поля выиграли 1:0. Единственный гол ближе к концу матча забил форвард «МЮ» Расмус Хейлунд. Португальцы владели преимуществом, но команда Брайана Римера грамотно оборонялась и регулярно выбегала в быстрые контратаки, одна из которых завершилась успехом. Но несмотря на эту победу, шансы Португалии выиграть Лигу наций оценивают выше. Сделать ставку на чемпионство команды Роберто Мартинеса можно за 6.00, а пари на итоговый триумф датчан доступно за 14.00.