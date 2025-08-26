Клиенты PARI: «Буде-Глимт» победит «Штурм» в гостевом матче квалификации ЛЧ

26 августа во втором матче финального раунда квалификации Лиги чемпионов австрийский «Штурм» примет на своем поле норвежский «Буде-Глимт». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом предстоящего матча, но отдают небольшое предпочтение «Штурму». Поставить на победу хозяев можно за 2,45, что соответствует примерно 39% вероятности. Триумф «Буде-Глимт» котируется за 2,70 (около 35%). Ничья оценивается в 3,70 (примерно 26%). Первый матч завершился с разгромным счётом 5:0 в пользу норвежской команды.

Клиенты PARI уверены в успехе гостей. На победу «Буде-Глимт» приходится около 89% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 1,50. Противоположный вариант (тотал меньше 2,5) котируется за 2,60. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1,45.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 105 000 рублей на индивидуальный тотал «Буде-Глимт» больше 1 в матче за 1,47.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1. Она котируется за 9,00. Победа норвежской команды со счётом 2:1 оценивается в 10,00. Остальным исходам соответствуют более высокие коэффициенты.

«Буде-Глимт» идет на первом месте в норвежском чемпионате, опережая ближайших преследователей лишь по дополнительным показателям. В прошлом сезоне еврокубков команда показала отличный результат, дойдя до полуфинала Лиги Европы, где проиграла будущему победителю турнира «Тоттенхэму».

Действующие чемпионы Австрии в финальной части еврокубков в прошлом сезоне не участвовали. В последний раз на групповом этапе Лиги Европы «Штурм» был в сезоне 2023/2024, где занял третье место в группе D.