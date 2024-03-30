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30 марта 16:16ГлавнаяНовости

Бокс, Тим Цзю — Себастьян Фундора: когда бой, где смотреть, коэффициенты

Оправдает ли сын Кости Цзю статус фаворита?
Руслан Ипполитов
Источник: соцсети Тима Цзю
Источник: соцсети Тима Цзю

В ночь на воскресенье, 31 марта, по московскому времени в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» пройдет боксерский турнир.

В главном событии вечера сойдутся австралиец Тим Цзю и американец Себастьян Фундора. На кону 12-раундового боя будут стоять пояс WBO, который принадлежит Цзю, и вакантный титул WBC в первом среднем весе (до 69,85 кг). 

Австралийцу 29 лет. На профессиональном ринге он выиграл все 24 поединка (17 - нокаутами). Фундоре 27 лет. В его активе 20 побед (13 - нокаутами) при одном поражении (нокаутом) и одной ничьей. На поединок американец выйдет на коротком уведомлении, заменив своего соотечественника Кита Турмана.

Аналитики букмекерской конторы PARI почти не сомневаются в победе Цзю. Поставить на его успех можно со скромным коэффициентом 1,13, тогда как триумф Фундоры оценивается котировкой 6,25. Заключить пари на досрочную победу австралийца можно за 1,42.

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Где смотреть

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Легальной прямой трансляции боксерского вечера в России не будет. Сам турнир стартует 31 марта в 03:00 по московскому времени. Главные бои стоит ожидать не ранее 05:30 мск.

Основной кард

Предварительный кард

  • Элайджа Гарсия (США) - Кирон Дэвис (США). Средний вес;
  • Кармел Мотон (США) - Энтони Куба (США). Второй полулегкий вес;
  • Мирко Куэльо (Аргентина) - Сулайман Сегава (Уганда). Полулегкий вес;
  • Джастин Вилория (США) - Эрик Гарсия (Мексика). Второй полулегкий вес;
  • Кайпо Гальегос (США) - Эрик Ховард (США). Второй полулегкий вес;
  • Адриан Нивз (США) - Стивен Уокер (США). Первый полусредний вес.
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