Бокс, Тим Цзю — Себастьян Фундора: когда бой, где смотреть, коэффициенты

В ночь на воскресенье, 31 марта, по московскому времени в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» пройдет боксерский турнир.

В главном событии вечера сойдутся австралиец Тим Цзю и американец Себастьян Фундора. На кону 12-раундового боя будут стоять пояс WBO, который принадлежит Цзю, и вакантный титул WBC в первом среднем весе (до 69,85 кг).

Австралийцу 29 лет. На профессиональном ринге он выиграл все 24 поединка (17 - нокаутами). Фундоре 27 лет. В его активе 20 побед (13 - нокаутами) при одном поражении (нокаутом) и одной ничьей. На поединок американец выйдет на коротком уведомлении, заменив своего соотечественника Кита Турмана.