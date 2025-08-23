PARI: Синнер и Алькарас — главные фавориты US Open 2025

С 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке пройдут матчи US Open — четвертого в сезоне турнира Большого шлема. Сильнейшие теннисисты мира будут сражаться за рекордный призовой фонд в истории ивента — $90 млн. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы участников Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде и назвала главных претендентов на победу.

По оценкам аналитиков PARI, с наибольшей долей вероятности победителем US Open станет Янник Синнер. Сделать ставку на его триумф можно по коэффициенту 2,40. Поставить против итоговой победы итальянца — за 1,57. 24-летний Синнер — первая ракетка мира и действующий чемпион US Open. Всего в его карьере четыре победы на турнирах Большого шлема. Два из них — Australian Open и Уимблдон — он выиграл в 2025 году.

Главным конкурентом Синнера на хардовых кортах Нью-Йорка считается чемпион US Open 2022 Карлос Алькарас. Ставки на то, что 22-летнему испанцу удастся вернуть титул, принимаются по коэффициенту 2,60. Обратный исход доступен за 1,50. Алькарас занимает второе место в рейтинге ATP. На его счету пять успехов на турнирах Большого шлема. В 2025 году Алькарасу покорился «Ролан Гаррос» (второй сезон подряд). В финале Уимблдона он уступил Синнеру, однако затем обыграл своего принципиального соперника в финале «Мастерса» в Цинциннати — главного турнира, предшествующего мэйджору в Нью-Йорке. В решающей игре Синнер снялся в первом сете при счете 0:5 из-за плохого самочувствия.

Топ-3 фаворитов US Open замыкает Новак Джокович. Сделать ставку на его триумф можно по коэффициенту 12,00. Предсказать, что 38-летний серб останется без победы в Нью-Йорке, можно за 1,04. На счету Джоковича 24 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом мирового тенниса. Джокович четырежды побеждал на US Open, в том числе в 2023 году. На данный момент это его последний триумф на мэйджорах. В США он выступит в статусе седьмой ракетки мира.

К претендентам на победу в турнире букмекеры относят немца Александра Зверева (третья ракетка мира) и британца Джека Дрейпера (пятая). Вероятность победы каждого из них в Нью-Йорке — 15,00. Ни тот, ни другой никогда не побеждали на мэйджорах, но Зверев играл в финалах US Open (2020), «Ролан Гаррос» (2024) и Australian Open (2025). Дрейпер год назад дошел до полуфинала Открытого чемпионата США.

Котировки на триумф российских теннисистов на US Open распределились следующим образом: Даниил Медведев — 18,00, Андрей Рублев — 70,00, Карен Хачанов — 100,00.

В 2025 году Открытый чемпионат США пройдет в 145-й раз в истории. Его триумфатору в одиночном разряде достанутся 2000 рейтинговых очков и $5 млн призовых. Рекордом по количеству побед на US Open в Открытую эру (с 1968 года) владеют Джимми Коннорс, Пит Сампрас и Роджер Федерер. Каждый из них выигрывал турнир по пять раз.