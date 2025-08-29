В Зеленогорске пройдет благотворительный теннисный турнир

31 августа в 13:00 в Зеленогорском парке культуры и отдыха на кортах у моря откроется благотворительный теннисный турнир. Мероприятие организовано фондами «Дари еду» и «Пари и побеждай» для сбора средств на продуктовую помощь 500 подопечным — пожилым людям, многие из которых не могут самостоятельно выйти из дома за продуктами. Организаторы рассчитывают собрать 500 000 рублей за счет продажи билетов для спортсменов, мерча и пожертвований, которые можно будет сделать на площадке. Вход для зрителей свободный, без возрастных ограничений.

«Мы хотим показать, что помогать можно легко и с удовольствием. Нам важно, чтобы как можно больше людей узнали о разных вариантах помощи нуждающимся людям. Спорт в этом здорово помогает, — отмечают в фонде «Дари еду». — Вырученные средства пойдут на закупку продуктовых наборов для пожилых людей, которым порой сложно самостоятельно выйти за продуктами».

Турнир проводят представители Федерации тенниса Выборга и Северо-Западного теннисного тура, активно работающие над популяризацией массового и клубного тенниса на профессиональном и любительском уровнях.

В турнире заявлено более 25 любителей тенниса из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Участников ждет парный формат, который позволит выстроить баланс между соревновательностью и атмосферой партнерства.

Игры пройдут по системе случайного формирования групп, где каждый дуэт сыграет с несколькими парами. Лучшие по количеству побед выйдут в финальный мини-турнир, в котором определятся победители и призеры. Ориентировочная продолжительность — от 13:00 до 20:30 с финальными играми под вечер.

Турнир завершится награждением лучших пар, которым вручат памятные призы от организаторов и партнеров. Но главный трофей — не кубки, а собранные средства. Гости турнира смогут приобрести сувенирную продукцию и пожертвовать средства онлайн. Это позволит фонду «Дари еду» закупить 500 продуктовых наборов для нуждающихся бабушек и дедушек.

«Спорт обладает удивительной силой — объединять людей во имя добрых дел. Каждый удар, каждая подача, каждое участие — это поддержка для тех, кто особенно нуждается в нашей заботе. Настоящая победа — это когда мы помогаем другим побеждать жизненные трудности», — говорит попечитель «Пари и побеждай» Алина Лебедева.

Это уже не первый опыт сотрудничества двух благотворительных фондов. В прошлом году «Дари еду» и «Пари и побеждай» удалось поддержать продуктами 2,3 тыс. пожилых подопечных благодаря проекту «Экспресс заботы — 2024».