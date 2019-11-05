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Aston Martin представила первый за всю историю компании мотоцикл

Компания Aston Martin, британский производитель спортивных машин, представила мотоцикл AMB 001. Презентация состоялась на выставке мотоциклов EICMA в Милане – одной из крупнейших в мире, сообщается в пресс-релизе компании. Это первый мотоцикл, который будет носить бренд Aston Martin, отмечает Autoweek.

Модель создана совместно с Brough Superior – британским производителем мотоциклов. AMB 001 будет оснащен двигателем в 180 лошадиных сил. Он не будет предназначен для дорог – только для гоночных трасс. Всего будет выпущено 100 экземпляров.

Цена мотоцикла – 108 000 евро ($120 000). Он будет собираться на заводе Brough Superior во французском городе Тулуза и поступит в продажу в IV квартале 2020 г.

Объявление о мотоцикле – последнее из тех усилий Aston Martin, которые она предприняла для активизации бренда, подчеркивает Bloomberg. IPO компании, которое было проведено в 2018 г., провалилось: акции упали более чем на 70% после первичного размещения.

Aston Martin была основана в 1913 г. В 1994–2007 гг. принадлежала Ford Motor. Сейчас компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвестфонды и итальянскую InvestIndustrial.