UC Rusal переведет головной офис в Красноярск

UC Rusal

готовится перенести головной офис в Красноярск Стомахин Игорь / PhotoXPress

UC Rusal готовится перенести головной офис в Красноярск. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса сообщил «Интерфакс».

«Сейчас они [UC Rusal] подыскивают здание. Первые более 500 рабочих мест будут созданы уже в этом году, – сказал Усс. – Таким образом, у нас появятся люди, которые будут принимать управленческие решения, связанные с алюминиевой промышленностью всей страны». На прошлой неделе во время визита президента России Владимира Путина в Красноярск гендиректор UC Rusal Владислав Соловьев рассказывал, что компания решила перевезти в этот город свой офис.

Сейчас головной офис компании расположен в Москве. Какова его численность, сколько сотрудников переедут в Красноярск и когда это произойдет, представитель UC Rusal не уточнил. «Принципиальное решение о переезде московского офиса принято», – лишь отметил он.

В Красноярске расположен один из двух крупнейших алюминиевых заводов в мире – «Русал-Красноярск» мощностью 1 млн т металла в год. Другой такой же тоже принадлежит UC Rusal и расположен в Братске (Иркутская область).

В Красноярске уже расположены инженерно-технологический центр, занимающийся ключевыми исследовательскими разработками для всех предприятий компании, инжиниринговый-строительный дивизион, ведущий строительство Богучанского и Тайшетского алюминиевого заводов и обеспечивающий ремонтные работы внутри компании, переехал в полном составе алюминиевый дивизион, перечисляет представитель UC Rusal. «Организация переезда других подразделений – трудоемкий процесс и займет определенное время», – добавил он.

Усс связывает переезд московского офиса UC Rusal еще и с планами компании в ближайшие годы создать в Красноярском крае около 100 новых производств по переработке алюминия. «Это будет не обязательно прямое управление [UC Rusal], возможно финансовое участие компании, предоставление первичного алюминия для переработки», – передает «Интерфакс» слова Усса.

UC Rusal — второй по величине производитель алюминия в мире, контролируется энерго-металлургической компанией En+ Олега Дерипаски. Головная компания зарегистрирована на острове Джерси. Активы холдинга расположены на четырех континентах, но главные находятся в Восточной Сибири. Помимо Красноярского и Братского заводов это Иркутский, Саяногорский, Богучанский и строящийся Тайшетский алюминиевые заводы, а также основные энергообъекты En+, которые обеспечивают заводы UC Rusal электричеством: каскад ГЭС на реке Ангара и Красноярская ГЭС.

Если переезд состоится, UC Rusal будет одной из немногих крупных промышленных компаний, чей головной офис расположен не в Москве. Например, головные офисы УГМК и Русской медной компании находится в Екатеринбурге, «Газпром нефти» и группы «Илим» – в Санкт-Петербурге. Несколько лет назад правительство изучало возможность перевести головные офисы госкомпаний в регионы. Например, «Русгидро» - в Красноярск. Решение даже поддерживал президент Владимир Путин: «Идея правильная <…> Вопрос только в том, чтобы не делать это резко и не оголить казну самой Москвы» (цитата по «РИА Новости»). Но переезжает только «Газпром» – в новый, специально построенный офис, башню «Лахта» в Санкт-Петербурге.