Дерипаска нашел алюминиевое сырье в России
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Чтобы производить по 3,8 млн т алюминия в год (таковы данные за 2016 г.), UC Rusal должна сначала добыть бокситы в Гвинее или Австралии, затем переработать их в глинозем в Ирландии или Сибири, после чего поставить глинозем на один из своих алюминиевых заводов. Себестоимость производства 1 т алюминия получается $1520, из которых $589 – стоимость глинозема. Стоимость его транспортировки компания отдельно не указывает.
UC Rusal нашла новый способ производить глинозем – в России, из каолинита, основного составляющего белой глины. Огромные месторождения ее находятся в Сибири, недалеко от основных заводов UC Rusal. Компания Олега Дерипаски рассматривает возможность строительства рядом с Ачинским глиноземным комбинатом опытного производства мощностью 2000 т в год глинозема из российского каолинитового сырья, рассказал «Ведомостям» технический директор компании Виктор Манн.
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