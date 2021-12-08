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Крупные маркетплейсы начали задерживать доставку товаров до клиентов

Это связано с высокими нагрузками на фоне новогодних праздников и снегопадом
Маргарита Соболь Владислав Новый
Как правило, увеличение сроков доставки связано с форс-мажорами / Андрей Гордеев / Ведомости

Ozon и AliExpress задерживают доставку заказов, особенно если товар следует из-за рубежа или из Сибири. Об этом «Ведомостям» сообщило несколько клиентов маркетплейсов. По их словам, отдельные заказы, например из Китая в Москву, у Ozon доставлялись больше месяца с задержкой на шесть-семь дней. Информацию о задержках в несколько дней подтвердили и в логистических сервисах «ПЭК Easyway» (подразделение по доставке из интернет-магазинов) и «Сберлогистике» (доставляет из интернет-магазинов и маркетплейсов, включая AliExpress).

Представитель первой компании объясняет это загруженностью транспортных направлений в Сибирь и на Дальний Восток. По ним товары отправляются на три-четыре дня позже. Высокий сезон в логистике начинается в октябре и длится до конца декабря, за последний месяц у «ПЭК Easyway» объем доставки вырос в три раза по сравнению с сентябрем – октябрем, объясняет директор сервиса Максим Губанов. По его словам, как правило, увеличение сроков доставки связано с форс-мажорами: с заторами при магистральной доставке, поломкой транспортного средства, погодными условиями и другими факторами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных