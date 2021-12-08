Крупные маркетплейсы начали задерживать доставку товаров до клиентов

Ozon и AliExpress задерживают доставку заказов, особенно если товар следует из-за рубежа или из Сибири. Об этом «Ведомостям» сообщило несколько клиентов маркетплейсов. По их словам, отдельные заказы, например из Китая в Москву, у Ozon доставлялись больше месяца с задержкой на шесть-семь дней. Информацию о задержках в несколько дней подтвердили и в логистических сервисах «ПЭК Easyway» (подразделение по доставке из интернет-магазинов) и «Сберлогистике» (доставляет из интернет-магазинов и маркетплейсов, включая AliExpress).