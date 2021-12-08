Крупные маркетплейсы начали задерживать доставку товаров до клиентов

Крупные маркетплейсы начали задерживать доставку товаров до клиентовЭто связано с высокими нагрузками на фоне новогодних праздников и снегопадом
Ozon и AliExpress задерживают доставку заказов, особенно если товар следует из-за рубежа или из Сибири. Об этом «Ведомостям» сообщило несколько клиентов маркетплейсов. По их словам, отдельные заказы, например из Китая в Москву, у Ozon доставлялись больше месяца с задержкой на шесть-семь дней. Информацию о задержках в несколько дней подтвердили и в логистических сервисах «ПЭК Easyway» (подразделение по доставке из интернет-магазинов) и «Сберлогистике» (доставляет из интернет-магазинов и маркетплейсов, включая AliExpress).
Представитель первой компании объясняет это загруженностью транспортных направлений в Сибирь и на Дальний Восток. По ним товары отправляются на три-четыре дня позже. Высокий сезон в логистике начинается в октябре и длится до конца декабря, за последний месяц у «ПЭК Easyway» объем доставки вырос в три раза по сравнению с сентябрем – октябрем, объясняет директор сервиса Максим Губанов. По его словам, как правило, увеличение сроков доставки связано с форс-мажорами: с заторами при магистральной доставке, поломкой транспортного средства, погодными условиями и другими факторами.