Губернатор Воробьев заявил, что здание склада Ozon под Истрой уже не спасти
Загоревшееся здание склада Ozon под Истрой уже не спасти, заявил в эфире «России 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Пожар, мы видим, масштабный, здание уже не спасти, это очевидно», – отметил он (цитата по ТАСС).
По словам Воробьева, спасатели из-за масштабности возгорания в первую очередь сосредоточили свои силы на том, чтобы эвакуировать работников и избежать жертв. Местоположение двоих сотрудников склада до сих пор не установлено, добавил губернатор.
Сообщение о возгорании на складе компании Ozon под Истрой поступило в МЧС 3 августа после полудня. Площадь возгорания изначально составляла около 20 000 кв. м, из здания эвакуировались 1000 человек, уточнял ТАСС. Позднее площадь пожара увеличилась до 50 000 «квадратов», сообщили в МЧС.
По предварительным данным ГУ МЧС, всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, еще девятерым оказывается амбулаторная помощь. По информации «РИА Новости», в результате пожара один человек погиб. К тушению пожара, по данным МЧС, привлечены 96 человек и 30 единиц техники, включая два вертолета Ка-32. В экстренных службах считают, что основной версией пожара на складе является поджог.
В Ozon сообщили, что товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары, а покупатели – возврат средств за утраченные заказы, пообещали в Ozon.
Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс сообщил «Ведомостям», что потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в Истринском районе Московской области может превысить 10 млрд руб. При этом, добавил он, здание и содержимое горящих складов Ozon застраховано в страховых компаниях — членах ВСС на сумму 17 млрд руб.