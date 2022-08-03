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Губернатор Воробьев заявил, что здание склада Ozon под Истрой уже не спасти

Ведомости

Загоревшееся здание склада Ozon под Истрой уже не спасти, заявил в эфире «России 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пожар, мы видим, масштабный, здание уже не спасти, это очевидно», – отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Воробьева, спасатели из-за масштабности возгорания в первую очередь сосредоточили свои силы на том, чтобы эвакуировать работников и избежать жертв. Местоположение двоих сотрудников склада до сих пор не установлено, добавил губернатор.

Сообщение о возгорании на складе компании Ozon под Истрой поступило в МЧС 3 августа после полудня. Площадь возгорания изначально составляла около 20 000 кв. м, из здания эвакуировались 1000 человек, уточнял ТАСС. Позднее площадь пожара увеличилась до 50 000 «квадратов», сообщили в МЧС.

По предварительным данным ГУ МЧС, всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, еще девятерым оказывается амбулаторная помощь. По информации «РИА Новости», в результате пожара один человек погиб. К тушению пожара, по данным МЧС, привлечены 96 человек и 30 единиц техники, включая два вертолета Ка-32. В экстренных службах считают, что основной версией пожара на складе является поджог.

В Ozon сообщили, что товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары, а покупатели – возврат средств за утраченные заказы, пообещали в Ozon.

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс сообщил «Ведомостям», что потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в Истринском районе Московской области может превысить 10 млрд руб. При этом, добавил он, здание и содержимое горящих складов Ozon застраховано в страховых компаниях — членах ВСС на сумму 17 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных