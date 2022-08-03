Губернатор Воробьев заявил, что здание склада Ozon под Истрой уже не спасти

По предварительным данным ГУ МЧС, всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, еще девятерым оказывается амбулаторная помощь. По информации «РИА Новости», в результате пожара один человек погиб. К тушению пожара, по данным МЧС, привлечены 96 человек и 30 единиц техники, включая два вертолета Ка-32. В экстренных службах считают, что основной версией пожара на складе является поджог.