Экстренные службы считают поджог главной версией пожара на складе Ozon
Основной версией пожара на складе Ozon под Истрой является поджог, считают в экстренных службах, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Основная версия — поджог», – сообщил собеседник агентства.
Эту же информацию подтверждает и источник ТАСС.
«По словам очевидцев, склад могли поджечь в нескольких местах», – сообщил он.
Ранее глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что возгорание произошло из-за несоблюдения техники безопасности.
Информация о возгорании на складе компании Ozon под Истрой поступила в МЧС сегодня после полудня. Площадь возгорания изначально составляла около 20 000 кв. м, из здания эвакуировались 1000 человек, уточнял ТАСС. Позднее площадь пожара увеличилась до 50 000 «квадратов», сообщили в МЧС.
По предварительным данным ГУ МЧС, всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, еще девятерым оказывается амбулаторная помощь. По информации «РИА Новости», в результате пожара один человек погиб. К тушению пожара, по данным МЧС, привлечены 96 человек и 30 единиц техники, включая два вертолета Ка-32.
В Ozon сообщили, что товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары, а покупатели – возврат средств за утраченные заказы, пообещали в Ozon.
Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс сообщил «Ведомостям», что потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в Истринском районе Московской области может превысить 10 млрд руб. При этом, добавил он, здание и содержимое горящих складов Ozon застраховано в страховых компаниях — членах ВСС на сумму 17 млрд руб.
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