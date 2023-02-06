«Коммерсантъ» узнал о переговорах АФК «Система» по покупке завода Volkswagen в Калуге
АФК «Система» ведет переговоры о покупке завода Volkswagen в Калуге. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По информации газеты, площадку планируют перезапустить, сохранив при этом производство моделей Volkswagen и близких к ним автомобилей. К этому могут привлечь казахстанского автопроизводителя Allur (группа владеет производственными площадки «Агромашхолдинг» и «Сарыаркаавтопром», а также дилерской и дистрибуторской сетью AllurAuto).
Эту информацию не стали комментировать в «Системе» и Allur. Вместе с тем в российской группе Volkswagen назвали возможным сценарий с продажей завода в Калуге третьей стороне, «тем не менее никакого решения по этому поводу не принято», подчеркнули в компании.
Как отметили источники газеты, сделка по покупке завода в Калуге позволит «Системе» создать машиностроительный холдинг. Сейчас же у компании пока нет таких активов.
О том, что Volkswagen хочет продать свой завод в Калуге, «Ведомости» писали в конце июля 2022 г. Тогда сообщалось, что потенциальным покупателем актива может стать компания «Азия Авто» из Казахстана, поскольку у нее есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda.
Площадка Volkswagen в Калуге начала работать в 2007 г., с 2009 г. завод работает по полному циклу. Мощность предприятия составляет около 225 000 автомобилей в год, в том числе и модели Volkswagen Polo, Tiguan, а также Skoda Rapid. В 2021 г. было собрано около 118 000 автомобилей, а с марта 2022 г. завод находится в простое, хотя, по данным газеты, Volkswagen уже предпринимал попытку возобновить производство с помощью поставок компонентов из Турции, однако штаб-квартиры европейских автоконцернов запрещали использовать такие схемы, поэтому перезапуска завода не произошло.
Также в Калуге у Volkswagen есть завод двигателей компании (мощность – 150 000 шт. в год). Автоконцерн также собирает автомобили на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде, проектная мощность которого составляет 132 000 автомобиля, на нем выпускаются Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, Volkswagen Taos. Этот завод также находился в простое с марта 2022 г., а в июле Volkswagen решил свернуть контрактную сборку в Нижнем Новгороде.