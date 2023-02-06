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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о переговорах АФК «Система» по покупке завода Volkswagen в Калуге

Ведомости

АФК «Система» ведет переговоры о покупке завода Volkswagen в Калуге. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации газеты, площадку планируют перезапустить, сохранив при этом производство моделей Volkswagen и близких к ним автомобилей. К этому могут привлечь казахстанского автопроизводителя Allur (группа владеет производственными площадки «Агромашхолдинг» и «Сарыаркаавтопром», а также дилерской и дистрибуторской сетью AllurAuto).

Эту информацию не стали комментировать в «Системе» и Allur. Вместе с тем в российской группе Volkswagen назвали возможным сценарий с продажей завода в Калуге третьей стороне, «тем не менее никакого решения по этому поводу не принято», подчеркнули в компании.

Как отметили источники газеты, сделка по покупке завода в Калуге позволит «Системе» создать машиностроительный холдинг. Сейчас же у компании пока нет таких активов.

О том, что Volkswagen хочет продать свой завод в Калуге, «Ведомости» писали в конце июля 2022 г. Тогда сообщалось, что потенциальным покупателем актива может стать компания «Азия Авто» из Казахстана, поскольку у нее есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda.

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Площадка Volkswagen в Калуге начала работать в 2007 г., с 2009 г. завод работает по полному циклу. Мощность предприятия составляет около 225 000 автомобилей в год, в том числе и модели Volkswagen Polo, Tiguan, а также Skoda Rapid. В 2021 г. было собрано около 118 000 автомобилей, а с марта 2022 г. завод находится в простое, хотя, по данным газеты, Volkswagen уже предпринимал попытку возобновить производство с помощью поставок компонентов из Турции, однако штаб-квартиры европейских автоконцернов запрещали использовать такие схемы, поэтому перезапуска завода не произошло.

Также в Калуге у Volkswagen есть завод двигателей компании (мощность – 150 000 шт. в год). Автоконцерн также собирает автомобили на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде, проектная мощность которого составляет 132 000 автомобиля, на нем выпускаются Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, Volkswagen Taos. Этот завод также находился в простое с марта 2022 г., а в июле Volkswagen решил свернуть контрактную сборку в Нижнем Новгороде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных