АФК «Система» создала компанию для ввоза в Россию продукции Apple и Dyson

В связи с этим в России разрешили параллельный импорт, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в июне 2022 г. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В него в том числе вошли товары производителей электроники: Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.