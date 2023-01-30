АФК «Система» создала компанию для ввоза в Россию продукции Apple и Dyson
АФК «Система» (владеет МТС и Ozon) создала компанию «Гуру Электроникс», которая займется дистрибуцией электроники и мелкой бытовой техники. Компания уже оформила декларацию о ввозе в ЕАЭС продукции Apple, Samsung и Dyson, обратил внимание «Коммерсантъ» на данные в реестре деклараций о соответствии ЕАЭС.
В АФК подтвердили, что создали «Гуру Электроникс» для оптовых закупок электроники и мелкой бытовой техники для продажи розничным сетям и магазинам. По данным газеты, компания была зарегистрирована 22 декабря 2022 г., ее уставный капитал составляет 2 млн руб. Согласно ЕГРЮЛ, гендиректором «Гуру Электроникс» является бывший коммерческий директор розницы МТС Дмитрий Магиянов.
Как следует из обнаруженных деклараций компании от 27 января, «Гуру Электроникс» намерена поставить на российский рынок восемь партий устройств: iPhone, iPad и AirPods с кабелями и блоками питания, умных часов Apple и Samsung, фенов и стайлеров Dyson — по 1,55 млн единиц товара в каждой.
Источник, близкий к АФК, утверждает, что новая компания создана, чтобы конкуренты профильных структур «Системы» (к примеру, МТС) могли «беспрепятственно сотрудничать с ней». Однако другой источник в крупном дистрибуторе заявил, что «Гуру Электроникс» нужна для усиления направления параллельного импорта для внутренних нужд. Он усомнился, что объемы товаров, указанные в декларациях, будут выпущены на рынок.
Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов считает, что с появлением нового крупного дистрибутора конкуренция на рынке будет выше, а значит, «это положительно скажется на цене».
После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители техники приостановили деятельность в России и ограничили поставки. В частности, такое решение приняли Apple, HP, Acer, Asus, LG, Samsung и др.
В связи с этим в России разрешили параллельный импорт, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в июне 2022 г. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В него в том числе вошли товары производителей электроники: Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.