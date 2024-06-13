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Австрийская OMV сохранила контракт с «Газпромом»

Ведомости

Австрийская нефтегазовая OMV сохранит контракт с «Газпромом» с точкой сдачи газа на границе Словакии и Австрии, сообщил глава австрийской компании Альфред Штерн.

«Не знаю, что будут делать прочие компании в ситуации с Украиной. OMV имеет контракт с "Газпромом", который предусматривает точку доставки на границе Словакии и Австрии. Мы будем настаивать на этой точке доставки», – заявил он (цитата по ТАСС).

В мае OMV сообщала, что поставки газа от «Газпрома» могут быть приостановлены в связи с решением иностранного суда, не назвав при этом конкретное дело, отмечает Reuters.

23 марта «Газпром» подал иск к австрийской OMV Exploration & Production GmbH, заявление было зарегистрировано в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Подробности претензий не приводились. 16 апреля заседание по делу было проведено в закрытом судебном заседании. 25 апреля иск был полностью или частично удовлетворен.

В 2018 г. OMV и «Газпром» продлили действие контракта на поставку российского трубопроводного газа в Австрию с 2028 до 2040 г. В феврале 2024 г. министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что Австрия рассмотрит варианты расторжения действующего до 2040 г. договора «Газпрома» с нефтегазовым гигантом OMV. По ее словам, доля России в австрийском импорте газа выросла с 76% в ноябре 2023 г. до рекордных 98% в декабре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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