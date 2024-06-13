Австрийская OMV сохранила контракт с «Газпромом»
Австрийская нефтегазовая OMV сохранит контракт с «Газпромом» с точкой сдачи газа на границе Словакии и Австрии, сообщил глава австрийской компании Альфред Штерн.
«Не знаю, что будут делать прочие компании в ситуации с Украиной. OMV имеет контракт с "Газпромом", который предусматривает точку доставки на границе Словакии и Австрии. Мы будем настаивать на этой точке доставки», – заявил он (цитата по ТАСС).
В мае OMV сообщала, что поставки газа от «Газпрома» могут быть приостановлены в связи с решением иностранного суда, не назвав при этом конкретное дело, отмечает Reuters.
23 марта «Газпром» подал иск к австрийской OMV Exploration & Production GmbH, заявление было зарегистрировано в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Подробности претензий не приводились. 16 апреля заседание по делу было проведено в закрытом судебном заседании. 25 апреля иск был полностью или частично удовлетворен.
В 2018 г. OMV и «Газпром» продлили действие контракта на поставку российского трубопроводного газа в Австрию с 2028 до 2040 г. В феврале 2024 г. министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что Австрия рассмотрит варианты расторжения действующего до 2040 г. договора «Газпрома» с нефтегазовым гигантом OMV. По ее словам, доля России в австрийском импорте газа выросла с 76% в ноябре 2023 г. до рекордных 98% в декабре.