Хуснуллин предложил повысить ставку по льготной ипотеке до 12%

В прошлом году инфляция в России начала ускоряться. В частности, «Господдержка 2020» спровоцировала высокий спрос на новостройки и как следствие — подорожание недвижимости. Как отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, с 2013 по 2020 г. квадратный метр жилья в стране подорожал на 33%, тогда как за полтора года с момента запуска программы — на 37%. Кроме того, цены в стране выросли в целом и ЦБ стал повышать ключевую ставку. В связи с этим условия «Господдержки 2020» изменили: предельную ставку повысили до 7% годовых, а максимальную сумму кредита снизили до 3 млн руб. для всех регионов.