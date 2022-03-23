Хуснуллин предложил повысить ставку по льготной ипотеке до 12%
Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства предложил повысить максимальную ставку по льготной ипотечной программе «Господдержка 2020» с действующих 7% до 12% годовых. Изменения, по словам чиновника, могут вступить в силу с 1 апреля.
«У нас действует до 1 июля льготная ипотечная программа для кредитов до 3 млн руб. по ставке 7%. Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры, вернуться к тому, как они были ранее. А именно поднять ставку до 12% — в сегодняшних условиях это неплохая ставка», — сказал он.
Максимальную сумму кредита Хуснуллин предложил вернуть на уровень 6 млн руб. для большинства регионов России. Исключение должны составить Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, где порог может быть 12 млн руб. из-за высокой стоимости недвижимости.
По словам Хуснуллина, подобные меры согласованы с Центробанком и Министерством финансов. В течение недели правительство готово опубликовать соответствующие нормативные акты.
В то же время кабмин выступил за сохранение на текущих уровнях ставок по другим льготным ипотечным программам — «Семейной», «Дальневосточной» и «Сельской». Путин предложения поддержал.
Льготная программа «Господдержка 2020» была запущена в России весной позапрошлого года для поддержки строительной отрасли и населения на фоне первой волны пандемии коронавируса. Мера позволяла взять в ипотеку жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 6 млн руб. для большинства регионов и 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.
В прошлом году инфляция в России начала ускоряться. В частности, «Господдержка 2020» спровоцировала высокий спрос на новостройки и как следствие — подорожание недвижимости. Как отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, с 2013 по 2020 г. квадратный метр жилья в стране подорожал на 33%, тогда как за полтора года с момента запуска программы — на 37%. Кроме того, цены в стране выросли в целом и ЦБ стал повышать ключевую ставку. В связи с этим условия «Господдержки 2020» изменили: предельную ставку повысили до 7% годовых, а максимальную сумму кредита снизили до 3 млн руб. для всех регионов.
В конце февраля этого года экономическая ситуация в России резко изменилась, так как страна начала военную операцию в Донбассе и на Украине, за что западные и некоторые азиатские страны ввели санкции. В сложившихся условиях курс рубля стал падать, а темпы роста цен ускорились. В итоге 28 февраля ЦБ резко повысил ключевую ставку — с 9,5% до рекордных с 2003 г. 20% годовых. Вслед за этим выросли ставки по кредитам и депозитам.
21 марта глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что ведомство разрабатывает новые критерии программ льготного ипотечного кредитования с государственной поддержкой. О том, что ставки по подобным программам вырастут, до этого предупредил Хуснуллин.