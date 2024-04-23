Топливная группа ПАО «Евротранс» в ноябре 2023 г. провела одно из самых необычных первичных публичных предложений (IPO) на Московской бирже. Компания собирала заявки на участие в размещении в течение полугода; агентами по продвижению IPO она сделала персонал своих заправок, а целевой группой инвесторов – своих клиентов из программы лояльности. В результате «Евротранс» привлек 13,5 млрд руб. – это стало крупнейшим размещением с 2021 г. Генеральный директор компании Олег Алексеенков рассказал «Ведомостям», сложно ли вписаться в российский фондовый рынок и как вырабатывается иммунитет к действиям конкурентов.