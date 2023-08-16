Hyper привлек 127 млн рублей от частных инвесторов
Российский оператор электродвижения и сети зарядных станций Hyper успешно привлек инвестиции через размещение акций на инвестиционной платформе Zorko, говорится в пресс-релизе компании.
Общий объем финансирования в рамках текущего раунда составил 350 млн руб., из которых 127 млн руб. привлечено от более чем 750 физлиц. Оставшиеся средства предоставлены основателями и стратегическими инвесторами компании.
Акции Hyper будут иметь вторичный оборот на платформе Zorko.
Полученные средства будут использованы Hyper для реализации своей стратегии развития электротранспорта в российских регионах. Для этого сеть зарядных станций Hyper увеличится до 160, а также будет доработана IT-платформа Hyper Charge Management System для предоставления сервиса клиентами, пользователями и партнерам компании.
«Успешное размещение акций Hyper подтверждает, что у населения есть большой интерес к развитию технологий в нашей стране. Новые формирующиеся немонополизированные рынки, такие как электротранспорт, являются хорошей точкой роста благосостояния для инвесторов. Мы продолжим развивать электродвижение и предлагать пользователям электромобилей современные и конкурентные продуктовые решения», – отметил основатель и генеральный директор Hyper Алексей Тихонов.
Компания Hyper основана в 2022 г. Она специализируется на развитии электродвижения в России, в частности на инвестиционных проектах, направленных на перевод коммерческих, корпоративных и муниципальных автопарков с технологии ДВС на электротранспорт, и на создании под это необходимой зарядной инфраструктуры в городах.
Кроме того, компания разрабатывает программное обеспечение и сервисы как для владельцев ЭЗС, так и для их пользователей, внедряет алгоритмы по поиску эффективных локаций для установки ЭЗС, а также оптимизирует использование уже существующей зарядной инфраструктуры.
В 2023 г. Hyper реализовал первый проект в Нижнем Новгороде, запустив вместе с партнерами сервис электротакси для жителей города.
Для этого была построена разветвленная сеть из 44 быстрых ЭЗС общей мощностью 6,6 МВт, а также организована закупка местными таксопарками более 200 электрокаров.
В 2023 г. компания расширит проект в Нижнем Новгороде, тиражирует его в Москве, Свердловской области, Пермском крае и в ряде других регионов страны.