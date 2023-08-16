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Инвестиции

Hyper привлек 127 млн рублей от частных инвесторов

Ведомости

Российский оператор электродвижения и сети зарядных станций Hyper успешно привлек инвестиции через размещение акций на инвестиционной платформе Zorko, говорится в пресс-релизе компании.

Общий объем финансирования в рамках текущего раунда составил 350 млн руб., из которых 127 млн руб. привлечено от более чем 750 физлиц. Оставшиеся средства предоставлены основателями и стратегическими инвесторами компании.

Акции Hyper будут иметь вторичный оборот на платформе Zorko.

Полученные средства будут использованы Hyper для реализации своей стратегии развития электротранспорта в российских регионах. Для этого сеть зарядных станций Hyper увеличится до 160, а также будет доработана IT-платформа Hyper Charge Management System для предоставления сервиса клиентами, пользователями и партнерам компании.

«Успешное размещение акций Hyper подтверждает, что у населения есть большой интерес к развитию технологий в нашей стране. Новые формирующиеся немонополизированные рынки, такие как электротранспорт, являются хорошей точкой роста благосостояния для инвесторов. Мы продолжим развивать электродвижение и предлагать пользователям электромобилей современные и конкурентные продуктовые решения», – отметил основатель и генеральный директор Hyper Алексей Тихонов.

Компания Hyper основана в 2022 г. Она специализируется на развитии электродвижения в России, в частности на инвестиционных проектах, направленных на перевод коммерческих, корпоративных и муниципальных автопарков с технологии ДВС на электротранспорт, и на создании под это необходимой зарядной инфраструктуры в городах.

Кроме того, компания разрабатывает программное обеспечение и сервисы как для владельцев ЭЗС, так и для их пользователей, внедряет алгоритмы по поиску эффективных локаций для установки ЭЗС, а также оптимизирует использование уже существующей зарядной инфраструктуры.

В 2023 г. Hyper реализовал первый проект в Нижнем Новгороде, запустив вместе с партнерами сервис электротакси для жителей города.

Для этого была построена разветвленная сеть из 44 быстрых ЭЗС общей мощностью 6,6 МВт, а также организована закупка местными таксопарками более 200 электрокаров.

В 2023 г. компания расширит проект в Нижнем Новгороде, тиражирует его в Москве, Свердловской области, Пермском крае и в ряде других регионов страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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