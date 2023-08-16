Hyper привлек 127 млн рублей от частных инвесторов

Компания Hyper основана в 2022 г. Она специализируется на развитии электродвижения в России, в частности на инвестиционных проектах, направленных на перевод коммерческих, корпоративных и муниципальных автопарков с технологии ДВС на электротранспорт, и на создании под это необходимой зарядной инфраструктуры в городах.