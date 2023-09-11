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Мосбиржа опубликовала итоги по отраслевым индексам за август

Ведомости

Мосбиржа опубликовала в своем Telegram-канале итоги по отраслевым индексам за август 2023 г.

По данным торговой площадки, индекс финансов (MOEXFN) вырос на 10%, индекс информационных технологий (MOEXIT) – на 11%, индекс транспорта (MOEXTN) – на 17%.

Так, в индексе финансов лидировали акции «Ренессанс страхования» (+20%), Московской биржи (+29%), банка «Санкт-Петербург» (+32%).

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В топ-3 индекса информационных технологий вошли расписки «Циана»(+15%), Ozon (+16%), HeadHunter (+50%).

Лидерами в индексе транспорта стали акции Дальневосточного морского пароходства (+24%), Новороссийского комбината хлебопродуктов (+31%), Новороссийского морского торгового порта (+47%).

Ранее Мосбиржа сообщала, что в июле лидировали индекс металлов и добычи (+15%), индекс транспорта (+18%), индекс потребительского сектора (+19%).

Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в августе 2023 г. вырос в годовом выражении на 56,9% до 127,5 трлн руб. Оборот акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 3,7 раза до 3,268 трлн руб., что стало максимальным значением с февраля 2022 г. Среднедневной объем торгов составил 142,1 млрд руб., в то время как год назад он был равен 38,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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