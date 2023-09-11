Мосбиржа опубликовала итоги по отраслевым индексам за август

Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в августе 2023 г. вырос в годовом выражении на 56,9% до 127,5 трлн руб. Оборот акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 3,7 раза до 3,268 трлн руб., что стало максимальным значением с февраля 2022 г. Среднедневной объем торгов составил 142,1 млрд руб., в то время как год назад он был равен 38,6 млрд руб.