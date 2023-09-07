Мосбиржа зафиксировала абсолютный рекорд по числу физлиц в августе

Если вспомнить, что в первой половине года доходность по депозитам составляла в районе 7-8% годовых, то на этом фоне акции российского рынка выглядели и продолжают выглядеть весьма впечатляюще, говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Также драйвером, по его мнению, стали щедрые дивиденды некоторых компаний, которые в течение 2022 г. и первого полугодия 2023 г. не выплачивали их. Третий фактор – российский рынок остается практически единственным, где могут инвестировать российские клиенты, говорит Леснов. Инвесторы приходят на рынок отовсюду, пытаясь не только защитить накопления от инфляции, но и по возможности получить пассивный доход, подытожил он.