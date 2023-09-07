Мосбиржа зафиксировала абсолютный рекорд по числу физлиц в августе

Мосбиржа зафиксировала абсолютный рекорд по числу физлиц в августеИх среднедневное количество впервые в истории превысило миллион человек
Среднедневное количество активных частных инвесторов на рынке акций Московской биржи в августе составило 1,082 млн человек. Таким образом, август стал первым месяцем в истории, когда этот показатель превысил 1 млн, сообщил «Ведомостям» представитель торговой площадки.
Ранее Мосбиржа рассказала, что чистый приток (разница между объемами покупок и продаж) средств частных инвесторов в акции в августе составил 42 млрд руб., в биржевые фонды (БПИФ) – 20 млрд руб. Как сообщил представитель площадки «Ведомостям», эти показатели стали рекордными в 2023 г.
Главный бенчмарк российского фондового рынка, индекс Мосбиржи растет уже восемь месяцев подряд. С начала года его рост превысил 50%. Согласно данным торговой площадки, совокупный приток за этот период на рынок акций составил 123 млрд руб. Месячную статистику по биржевым фондам биржа не публикует.
Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в августе 2023 г. вырос год к году на 56,9% и составил 127,5 трлн руб. Оборот акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 3,7 раза, до 3,268 трлн руб., что стало максимальным значением с февраля 2022 г. Среднедневной объем торгов составил 142,1 млрд руб., в то время как год назад он был равен 38,6 млрд руб.
4 августа 2023 г. Мосбиржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 г. дневной объем торгов на рынке акций – 251 млрд руб. Этот показатель в 3,3 раза больше среднедневного в этом году, который составляет 76 млрд руб.
Тренд будет продолжаться
Рост рынка акций в течение восьми месяцев подряд сам по себе провоцирует приход новых участников, говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев: особенно когда рубль начал ускорять падение. Также в первом полугодии фиксируется неплохой рост заработных плат, добавил он, а альтернатив для инвестиций с учетом санкций не так много. Средний размер зарплаты с января по июнь 2023 г. в реальном выражении (с учетом инфляции) увеличился на 6,9% год к году, следует из данных Росстата.
Повышенный интерес к акциям и биржевым фондам Мосбиржи в августе наблюдался на фоне обновления рублем минимумов с марта 2022 г. против доллара, евро и юаня и опасений развития девальвации, соглашается аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова: это поддерживало спрос на фондовые инвестиции. Высокие обороты наблюдались и по многим не самым ликвидным именам, на которых спекулянты пытались увеличить свой капитал, добавила эксперт.
Если вспомнить, что в первой половине года доходность по депозитам составляла в районе 7-8% годовых, то на этом фоне акции российского рынка выглядели и продолжают выглядеть весьма впечатляюще, говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Также драйвером, по его мнению, стали щедрые дивиденды некоторых компаний, которые в течение 2022 г. и первого полугодия 2023 г. не выплачивали их. Третий фактор – российский рынок остается практически единственным, где могут инвестировать российские клиенты, говорит Леснов. Инвесторы приходят на рынок отовсюду, пытаясь не только защитить накопления от инфляции, но и по возможности получить пассивный доход, подытожил он.
Кожухова предполагает, что в ближайшие месяцы повышенный интерес к различным инвестиционным инструментам Мосбиржи сохранится в том числе ввиду отсутствия инфраструктурных рисков после значительного ограничения доступности зарубежных площадок. Более сдержанная динамика рубля благодаря действиям ЦБ по сдерживанию девальвации может привести к уменьшению притока средств по сравнению с августом из-за высокой базы сравнения, рассуждает эксперт, но в целом желание инвесторов заработать не теряет актуальности, что предвещает сохранение высокой активности на Мосбирже.
Инвесторов при текущем курсе все также не привлекает покупка валюты, и они ищут другие способы сбережений, в частности, на рынке акций, добавляет руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. Он ожидает, что этот тренд будет сохраняться до конца года.
Леснов предполагает, что темп роста инвестирования российских клиентов к концу года возрастет. Этому, по его мнению, способствует дальнейший потенциал роста рынка и дивидендные истории крупных компаний. Кроме того, на фоне роста ключевой ставки интерес могут представлять облигации, доходность которых может в значительной степени превышать ставки по депозитам в банках, резюмирует он.