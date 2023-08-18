Мосбиржа опубликовала итоги по отраслевым индексам за июль

Мосбиржа 14 августа зафиксировала рекордную за всю историю биржевых торгов активность частных инвесторов – сделки в этот день совершили более 1,5 млн человек, а объем торгов на рынке акций составил 240 млрд руб. В ходе торгов в этот день индекс Мосбиржи превысил 3225,78 пункта (+2,2% к закрытию предыдущего дня) впервые с февраля 2022 г. Но к концу основной сессии он скорректировался и снизился на 0,78% до 3131 п.