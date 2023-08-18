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Инвестиции

Мосбиржа опубликовала итоги по отраслевым индексам за июль

Ведомости

Мосбиржа опубликовала в своем телеграм-канале итоги по отраслевым индексам за июль 2023 г.

Согласно информации торговой площадки, индекс металлов и добычи вырос на 15%, индекс транспорта – на 18%, индекс потребительского сектора – на 19%.

В индексе металлов и добычи лидировали акции «Алросы» (+22%), НЛМК (+22%), «Селигдара» (+45%).

В топ-3 индекса транспорта вошли: акции Дальневосточного морского пароходства (+33%), расписки Globaltrans (+42%), акции Новороссийского комбината хлебопродуктов (+63%).

Лидерами в индексе потребительского сектора стали расписки X5 Group (+40%), расписки Европейского медицинского центра (+34%), акции Аптечной сети 36,6 (+28%).

Мосбиржа 14 августа зафиксировала рекордную за всю историю биржевых торгов активность частных инвесторов – сделки в этот день совершили более 1,5 млн человек, а объем торгов на рынке акций составил 240 млрд руб. В ходе торгов в этот день индекс Мосбиржи превысил 3225,78 пункта (+2,2% к закрытию предыдущего дня) впервые с февраля 2022 г. Но к концу основной сессии он скорректировался и снизился на 0,78% до 3131 п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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