Мосбиржа опубликовала итоги по отраслевым индексам за июль
Мосбиржа опубликовала в своем телеграм-канале итоги по отраслевым индексам за июль 2023 г.
Согласно информации торговой площадки, индекс металлов и добычи вырос на 15%, индекс транспорта – на 18%, индекс потребительского сектора – на 19%.
В топ-3 индекса транспорта вошли: акции Дальневосточного морского пароходства (+33%), расписки Globaltrans (+42%), акции Новороссийского комбината хлебопродуктов (+63%).
Лидерами в индексе потребительского сектора стали расписки X5 Group (+40%), расписки Европейского медицинского центра (+34%), акции Аптечной сети 36,6 (+28%).
Мосбиржа 14 августа зафиксировала рекордную за всю историю биржевых торгов активность частных инвесторов – сделки в этот день совершили более 1,5 млн человек, а объем торгов на рынке акций составил 240 млрд руб. В ходе торгов в этот день индекс Мосбиржи превысил 3225,78 пункта (+2,2% к закрытию предыдущего дня) впервые с февраля 2022 г. Но к концу основной сессии он скорректировался и снизился на 0,78% до 3131 п.