Эксперты TD Cowen ожидают роста цены акций Nvidia еще на 50%

Как писали «Ведомости», оценка «великолепной семерки» бигтехов, в которую входит и Nvidia, снизилась до уровней 2017 г. Последние два месяца инвесторы распродавали акции. Аналитики объясняли коррекцию бумом искусственного интеллекта. По их мнению, инвесторы переоценивают новостной фон вокруг новой технологии и присматриваются к компаниям, которые смогут долгосрочно внедрить ИИ в свой бизнес.