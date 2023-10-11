Эксперты TD Cowen ожидают роста цены акций Nvidia еще на 50%
Акции американского производителя процессоров Nvidia могут подорожать еще на 50%, считает команда аналитиков инвестиционного банка TD Cowen во главе с управляющим директором Мэтью Рамзи. Эксперты сохранили рекомендацию «выше рынка» для бумаг Nvidia и повысили их прогнозную цену на $100 до $700. Об этом пишет Market Watch.
Стоимость акций Nvidia на NASDAQ выросла уже более чем в 3 раза с начала 2023 г. По данным на 19:25 по мск 11 октября, их стоимость составляет $462.
Аналитики TD Cowen оптимистично оценивают перспективы компании после недавних встреч ее руководителей с инвесторами и отмечают начало двух трансформационных трендов в отрасли — движение к повсеместному ускорению и внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ).
Эксперты ожидают, что преимущество Nvidia перед конкурентами в этих сферах будет усиливаться. Они полагают, что передовые технологии компании, многолетний опыт инноваций и масштабные инвестиции будут способствовать дальнейшему росту стоимости акций компании.
Как писали «Ведомости», оценка «великолепной семерки» бигтехов, в которую входит и Nvidia, снизилась до уровней 2017 г. Последние два месяца инвесторы распродавали акции. Аналитики объясняли коррекцию бумом искусственного интеллекта. По их мнению, инвесторы переоценивают новостной фон вокруг новой технологии и присматриваются к компаниям, которые смогут долгосрочно внедрить ИИ в свой бизнес.
Также ведущий аналитик JPMorgan Марко Коланович ранее предположил, что в США будет рецессия, и индекс S&P 500 упадет на 20%. И в этом случае наиболее уязвимыми будут акции так называемой «великолепной семерки».