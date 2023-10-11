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Инвестиции

Эксперты TD Cowen ожидают роста цены акций Nvidia еще на 50%

Ведомости

Акции американского производителя процессоров Nvidia могут подорожать еще на 50%, считает команда аналитиков инвестиционного банка TD Cowen во главе с управляющим директором Мэтью Рамзи. Эксперты сохранили рекомендацию «выше рынка» для бумаг Nvidia и повысили их прогнозную цену на $100 до $700. Об этом пишет Market Watch.

Стоимость акций Nvidia на NASDAQ выросла уже более чем в 3 раза с начала 2023 г. По данным на 19:25 по мск 11 октября, их стоимость составляет $462.

Аналитики TD Cowen оптимистично оценивают перспективы компании после недавних встреч ее руководителей с инвесторами и отмечают начало двух трансформационных трендов в отрасли — движение к повсеместному ускорению и внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ). 

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Эксперты ожидают, что преимущество Nvidia перед конкурентами в этих сферах будет усиливаться. Они полагают, что передовые технологии компании, многолетний опыт инноваций и масштабные инвестиции будут способствовать дальнейшему росту стоимости акций компании.

Как писали «Ведомости», оценка «великолепной семерки» бигтехов, в которую входит и Nvidia, снизилась до уровней 2017 г. Последние два месяца инвесторы распродавали акции. Аналитики объясняли коррекцию бумом искусственного интеллекта. По их мнению, инвесторы переоценивают новостной фон вокруг новой технологии и присматриваются к компаниям, которые смогут долгосрочно внедрить ИИ в свой бизнес.

Также ведущий аналитик JPMorgan Марко Коланович ранее предположил, что в США будет рецессия, и индекс S&P 500 упадет на 20%. И в этом случае наиболее уязвимыми будут акции так называемой «великолепной семерки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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