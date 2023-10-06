Оценка «великолепной семерки» бигтехов снизилась до уровней 2017 года

Оценка «великолепной семерки» бигтехов снизилась до уровней 2017 годаБумаги корректируются после роста из-за бума вокруг искусственного интеллекта
Последние два месяца инвесторы распродавали акции бигтехов «великолепной семерки» – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla и Meta (признана экстремистской и запрещена в России): совокупная оценка компаний по мультипликаторам снизилась на 20%, тогда как индекса S&P 500 – на 12%, подсчитали в Goldman Sachs.
За два последних месяца соотношение цены и прибыли (мультипликатор P/E) на следующие 12 месяцев хайтек-гигантов упало с 34 до 27, тогда как для остальных компаний S&P 500 снизилось с 18 до 16, цитирует MarketWatch обзор Goldman Sachs. Акции «великолепной семерки» торгуются с коэффициентом PEG (соотношение P/E и среднегодовых темпов роста прибыли на акцию) на уровне 1,3x в сравнении со средним показателем 1,9x для акций S&P 500. Столь сильной разницы в мультипликаторах не было с января 2017 г.