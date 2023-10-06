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Оценка «великолепной семерки» бигтехов снизилась до уровней 2017 года

Бумаги корректируются после роста из-за бума вокруг искусственного интеллекта
Инга Сангалова
SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Последние два месяца инвесторы распродавали акции бигтехов «великолепной семерки» – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla и Meta (признана экстремистской и запрещена в России): совокупная оценка компаний по мультипликаторам снизилась на 20%, тогда как индекса S&P 500 – на 12%, подсчитали в Goldman Sachs.

За два последних месяца соотношение цены и прибыли (мультипликатор P/E) на следующие 12 месяцев хайтек-гигантов упало с 34 до 27, тогда как для остальных компаний S&P 500 снизилось с 18 до 16, цитирует MarketWatch обзор Goldman Sachs. Акции «великолепной семерки» торгуются с коэффициентом PEG (соотношение P/E и среднегодовых темпов роста прибыли на акцию) на уровне 1,3x в сравнении со средним показателем 1,9x для акций S&P 500. Столь сильной разницы в мультипликаторах не было с января 2017 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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