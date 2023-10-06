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Инвестиции

Аналитик JPMorgan ждет рецессии в США и падения S&P 500 на 20%

Ведомости

Ведущий аналитик JPMorgan Марко Коланович ожидает рецессии в США и падения индекса S&P 500 на 20%. По его мнению, высокие процентные ставки создают критическую ситуацию для акций. Об этом он рассказал CNBC.

Коланович полагает, что в случае рецессии наиболее уязвимыми будут акции так называемой «великолепной семерки» – крупнейших по капитализации IT-компаний: Apple, Amazon.com, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Alphabet, Nvidia, Tesla и Microsoft. С начала года стоимость бумаг этих компаний выросла на 83%, а индекса S&P 500 – на 11%.

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Американский бенчмарк закрылся на отметке 4258,19 в четверг и находится на пороге того, чтобы завершить в минусе пятую неделю подряд. За последний месяц индекс снизился более чем на 5%. При этом краткосрочный отскок все еще возможен, говорит аналитик, поскольку многое зависит от экономических отчетов за следующие несколько месяцев. Он подчеркнул, что не ждет немедленного резкого отката. Рост акций может произойти еще на 5-7%, добавил эксперт.

Последние два месяца инвесторы распродавали акции бигтехов «великолепной семерки»: совокупная оценка компаний по мультипликаторам снизилась на 20%, подсчитали в Goldman Sachs. Стратеги считают, что сейчас бумаги всех семи бигтехов выглядят дешево и готовы развернуться вверх. Основное внимание уделяется прибыли за III квартал, а прогнозы в отношении IT-сектора лучше, чем у остального рынка, писал Bloomberg. 

Важной причиной снижения акций бигтехов стали риски очередного повышения ставки и риторика с последнего заседания ФРС, ранее сказал «Ведомостям» руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами ИК «Велес капитал» Андрей Бородавка. Регулятор оставил ключевую ставку без изменений на уровне 5,25–5,50%, но не исключил еще одного повышения в этом году и продолжительного «плато» высоких ставок в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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