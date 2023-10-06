Аналитик JPMorgan ждет рецессии в США и падения S&P 500 на 20%

Американский бенчмарк закрылся на отметке 4258,19 в четверг и находится на пороге того, чтобы завершить в минусе пятую неделю подряд. За последний месяц индекс снизился более чем на 5%. При этом краткосрочный отскок все еще возможен, говорит аналитик, поскольку многое зависит от экономических отчетов за следующие несколько месяцев. Он подчеркнул, что не ждет немедленного резкого отката. Рост акций может произойти еще на 5-7%, добавил эксперт.