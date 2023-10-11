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Инвестиции

Polymetal выкупил 2,5 млн акций по программе обмена

Ведомости

Один из крупнейших российских золотодобытчиков Polymetal завершил выкуп акций по программе обмена. Во втором транше объем выкупа составил 2,5 млн обыкновенных акций, следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Первый этап выкупа акций в объеме 39,07 млн шт. Polymetal провел 9 декабря 2022 г. Общее количество обменянных ценных бумаг составило 41,6 млн шт. После завершения программы выкупа компания будет учитывать обыкновенные акции как казначейские.

Polymetal также объявил о завершении выпуска новых акций на казахстанской бирже Astana International Exchange (AIX). С учетом выкупленных их общее количество составило 515,3 млн шт. с номинальной стоимостью $0,03.

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К 12:11 мск стоимость акций компании на Мосбирже увеличилась на 2,8% до 535,5 руб. Индекс торговой площадки составил 3187,44 пункта (+0,33%). С начала года котировки Polymetal выросли на 44,26%, бенчмарк – на 47,91%.

На бирже AIX стоимость акций золотодобытчика на 12:11 составили $3,72. По сравнению с ценой на момент закрытия торгов 10 октября котировки не изменились. Индекс AIX к этому моменту увеличился на 6,85% до 1164,16 пункта. С начала года бенчмарк вырос на 22,76%.

Ранее по теме: Акции Polymetal включили в индекс казахстанской биржи AIX

AIX объявила 2 октября о включении акций Polymetal в свой индекс. Их вес в показателе составляет 15%. Листинг в Казахстане стал основным для компании, она также сохранила присутствие на Мосбирже. 

Золотодобытчик также сообщил в конце сентября о планах по возобновлению листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE). Торги могут начаться после продажи российского подразделения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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