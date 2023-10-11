Polymetal выкупил 2,5 млн акций по программе обмена
Первый этап выкупа акций в объеме 39,07 млн шт. Polymetal провел 9 декабря 2022 г. Общее количество обменянных ценных бумаг составило 41,6 млн шт. После завершения программы выкупа компания будет учитывать обыкновенные акции как казначейские.
Polymetal также объявил о завершении выпуска новых акций на казахстанской бирже Astana International Exchange (AIX). С учетом выкупленных их общее количество составило 515,3 млн шт. с номинальной стоимостью $0,03.
К 12:11 мск стоимость акций компании на Мосбирже увеличилась на 2,8% до 535,5 руб. Индекс торговой площадки составил 3187,44 пункта (+0,33%). С начала года котировки Polymetal выросли на 44,26%, бенчмарк – на 47,91%.
На бирже AIX стоимость акций золотодобытчика на 12:11 составили $3,72. По сравнению с ценой на момент закрытия торгов 10 октября котировки не изменились. Индекс AIX к этому моменту увеличился на 6,85% до 1164,16 пункта. С начала года бенчмарк вырос на 22,76%.
AIX объявила 2 октября о включении акций Polymetal в свой индекс. Их вес в показателе составляет 15%. Листинг в Казахстане стал основным для компании, она также сохранила присутствие на Мосбирже.
Золотодобытчик также сообщил в конце сентября о планах по возобновлению листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE). Торги могут начаться после продажи российского подразделения.