Polymetal выкупил 2,5 млн акций по программе обмена

На бирже AIX стоимость акций золотодобытчика на 12:11 составили $3,72. По сравнению с ценой на момент закрытия торгов 10 октября котировки не изменились. Индекс AIX к этому моменту увеличился на 6,85% до 1164,16 пункта. С начала года бенчмарк вырос на 22,76%.