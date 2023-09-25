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Инвестиции

Polymetal может возобновить листинг в Лондоне

Ведомости

Гендиректор Polymetal Виталий Несис заявил, что золотодобывающая компания может возобновить листинг акций в Лондоне после продажи ее российского подразделения. Об этом пишет Bloomberg.

«Когда российские активы будут распроданы, мы, возможно, рассмотрим этот вопрос снова, но, вероятно, это будет Лондон, а не Дубай или Абу-Даби», – сказал Несис в телефонном интервью агентству.

29 августа Polymetal прекратила торги в основном сегменте Лондонской фондовой биржи (LSE). Решение о делистинге было принято на общем собрании акционеров 28 июля в связи с перерегистрацией компании.

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7 августа Polymetal завершила перерегистрацию с острова Джерси в Астану. После чего Несис заявлял, что Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов и планирует вложить часть вырученных средств в новые предприятия в Казахстане.

Листинг в Казахстане теперь основной, при этом компания сохранила листинг на Мосбирже. На российской торговой площадке торги приостанавливались с 25 июля и возобновились с 19 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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