Polymetal может возобновить листинг в Лондоне
«Когда российские активы будут распроданы, мы, возможно, рассмотрим этот вопрос снова, но, вероятно, это будет Лондон, а не Дубай или Абу-Даби», – сказал Несис в телефонном интервью агентству.
29 августа Polymetal прекратила торги в основном сегменте Лондонской фондовой биржи (LSE). Решение о делистинге было принято на общем собрании акционеров 28 июля в связи с перерегистрацией компании.
Листинг в Казахстане теперь основной, при этом компания сохранила листинг на Мосбирже. На российской торговой площадке торги приостанавливались с 25 июля и возобновились с 19 сентября.