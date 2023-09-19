Акции Polymetal подорожали на 14% после возобновления торгов
Стоимость акций Polymetal выросла на 14,56% до 637,4 руб. после возобновления торгов на Мосбирже, приостановленных в связи с перерегистрацией.
По состоянию на 10:02 мск бумаги стоили 610,5 руб. (+9.72%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3133,32 пункта (-0,06%). С начала года он вырос на 45%, котировки компании – на 64%.
При этом учет ценных бумаг депонентов на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в иностранных учетных институтах на текущий момент остается без изменений и предполагает невозможность внешних переводов, получения выплат и/или участия в корпоративных событиях, уточнила Мосбиржа.
25 июля стал последним днем торговли в биржевом стакане T+2. О завершении редомициляции Polymetal сообщала 7 августа.
После завершения перерегистрации компании главный исполнительный директор Виталий Несис заявил о рассмотрении возможности продажи российских активов. Он уточнил, что в оптимистичном сценарии компания рассчитывает продать российские активы в течение шести месяцев, в реалистичном – 6-9 месяцев.