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Инвестиции

Акции Polymetal подорожали на 14% после возобновления торгов

Ведомости

Стоимость акций Polymetal выросла на 14,56% до 637,4 руб. после возобновления торгов на Мосбирже, приостановленных в связи с перерегистрацией.

По состоянию на 10:02 мск бумаги стоили 610,5 руб. (+9.72%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3133,32 пункта (-0,06%). С начала года он вырос на 45%, котировки компании – на 64%.

Мосбиржа накануне сообщила, что с 19 сентября возобновляет торги бумагами компании. Площадка уведомила инвесторов, что Polymetal завершила редомициляцию в Международный финансовый центр «Астана» («МФЦА») в Казахстане.

При этом учет ценных бумаг депонентов на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в иностранных учетных институтах на текущий момент остается без изменений и предполагает невозможность внешних переводов, получения выплат и/или участия в корпоративных событиях, уточнила Мосбиржа.

25 июля стал последним днем торговли в биржевом стакане T+2. О завершении редомициляции Polymetal сообщала 7 августа.

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После завершения перерегистрации компании главный исполнительный директор Виталий Несис заявил о рассмотрении возможности продажи российских активов. Он уточнил, что в оптимистичном сценарии компания рассчитывает продать российские активы в течение шести месяцев, в реалистичном – 6-9 месяцев.

29 августа Polymetal сообщила, что прекратила торги в основном сегменте Лондонской фондовой биржи (LSE). Решение о делистинге было принято на общем собрании акционеров 28 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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