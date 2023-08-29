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Инвестиции

Polymetal завершила делистинг на Лондонской бирже

Ведомости

Polymetal сообщила, что прекратила торги в основном сегменте Лондонской фондовой биржи (LSE). Решение о делистинге было принято на общем собрании акционеров 28 июля.

Акции Polymetal перестали обращаться на Лондонской фондовой бирже со 2 августа. Таким образом, первичной площадкой торгов для акций компании стал Международный финансовый центр «Астана» (AIX) в Казахстане. 

7 августа Polymetal успешно завершила перерегистрацию с острова Джерси в Астану. В связи с процедурой Мосбиржа приостановила торги бумагами компании. 25 июля стал последним днем торговли в биржевом стакане T+2. 28 июля для профучастников стал последним днем торговли с кодами расчетов – Т0 и Z0.

Глава компании Виталий Несис 9 августа заявлял о том, что Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов и планирует вложить часть вырученных средств в новые предприятия в Казахстане.

Polymetal вместе со своими активами в России и Казахстане входит в топ-10 производителей золота в мире и в топ-5 производителей серебра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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