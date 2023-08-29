Polymetal завершила делистинг на Лондонской бирже
Акции Polymetal перестали обращаться на Лондонской фондовой бирже со 2 августа. Таким образом, первичной площадкой торгов для акций компании стал Международный финансовый центр «Астана» (AIX) в Казахстане.
7 августа Polymetal успешно завершила перерегистрацию с острова Джерси в Астану. В связи с процедурой Мосбиржа приостановила торги бумагами компании. 25 июля стал последним днем торговли в биржевом стакане T+2. 28 июля для профучастников стал последним днем торговли с кодами расчетов – Т0 и Z0.
Polymetal вместе со своими активами в России и Казахстане входит в топ-10 производителей золота в мире и в топ-5 производителей серебра.