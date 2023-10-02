Акции Polymetal включили в индекс казахстанской биржи AIX
Акции одного из крупнейших российских золотодобытчиков Polymetal после переноса регистрации в Казахстан вошли в индекс казахстанской биржи Astana International Exchange (AIX). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Вес акций компании в индексе составляет 15%. Листинг в Казахстане теперь основной, при этом компания сохранила присутствие на Мосбирже. На российской торговой площадке торги бумагами компании приостанавливались с 25 июля в связи с редомициляцией и возобновились 19 сентября.
В ходе торгов на Мосбирже 2 октября стоимость бумаг снизилась на 2,23% до 503,6 руб. По состоянию на 18:25 мск она составила 505,9 руб. (-1,79%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 129,34 (-0,13%). С начала года он вырос на 45%, котировки компании – на 36%.
В августе Polymetal завершила перерегистрацию с острова Джерси в международный финансовый центр «Астана» в Казахстане. В связи с редомициляцией компания прекратила торги в основном сегменте Лондонской фондовой биржи (LSE). Позднее ее главный исполнительный директор Виталий Несис заявил о возможном возобновлении листинга в Лондоне после продажи российского подразделения компании.
Выручка Polymetal в первом полугодии 2023 г. выросла на 25% до $1,3 млрд, из которых $393 млн (30%) приходится на операции в Казахстане и $922 млн (70%) – на операции в России. В отчетный период скорректированная чистая прибыль выросла на 28% до $261 млн, чистая прибыль составила $190 млн против чистого убытка в размере $321 млн в аналогичный период годом ранее.