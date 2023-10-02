Акции Polymetal включили в индекс казахстанской биржи AIX

Выручка Polymetal в первом полугодии 2023 г. выросла на 25% до $1,3 млрд, из которых $393 млн (30%) приходится на операции в Казахстане и $922 млн (70%) – на операции в России. В отчетный период скорректированная чистая прибыль выросла на 28% до $261 млн, чистая прибыль составила $190 млн против чистого убытка в размере $321 млн в аналогичный период годом ранее.