Акции Polymetal подорожали на фоне выхода отчета по МСФО за первое полугодие
Стоимость акций Polymetal выросла на 5,95% до 555,5 руб. на фоне публикации финансовых результатов по МСФО за первое полугодие 2023 г.
По состоянию на 10:45 мск бумаги стоили 549,4 руб. (+4.79%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 032,58 пункта (-0,54%). С начала года он увеличился на 40%, котировки компании – на 48%.
Выручка Polymetal в первом полугодии 2023 г. выросла на 25% до $1,3 млрд, из которых $393 млн (30%) приходится на операции в Казахстане и $922 млн (70%) – на операции в России. Об этом говорится в сообщении компании.
В тот же период скорректированная чистая прибыль увеличилась на 28% до $261 млн, чистая прибыль составила $190 млн против чистого убытка в размере $321 млн в аналогичный период годом ранее.
Скорректированная EBITDA составила $559 млн, увеличившись на 31% благодаря росту объема продаж, отмечает компания. При этом $200 млн (36%) относятся к Казахстану, где рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 51%, а $359 млн (64%) относятся к российским активам с рентабельностью по скорректированной EBITDA 39%. Рентабельность по скорректированной EBITDA по группе выросла на 2 п. п. до 43%.
Торги бумагами компании возобновились на Мосбирже с 19 сентября. Они были приостановлены в связи с редомициляцией Polymetal в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Она завершилась 7 августа.
29 августа Polymetal сообщила, что прекратила торги в основном сегменте Лондонской фондовой биржи (LSE). Решение о делистинге было принято на общем собрании акционеров 28 июля.