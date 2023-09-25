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Инвестиции

Акции Polymetal подорожали на фоне выхода отчета по МСФО за первое полугодие

Ведомости

Стоимость акций Polymetal выросла на 5,95% до 555,5 руб. на фоне публикации финансовых результатов по МСФО за первое полугодие 2023 г.

По состоянию на 10:45 мск бумаги стоили 549,4 руб. (+4.79%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 032,58 пункта (-0,54%). С начала года он увеличился на 40%, котировки компании – на 48%.

Выручка Polymetal в первом полугодии 2023 г. выросла на 25% до $1,3 млрд, из которых $393 млн (30%) приходится на операции в Казахстане и $922 млн (70%) – на операции в России. Об этом говорится в сообщении компании.

В тот же период скорректированная чистая прибыль увеличилась на 28% до $261 млн, чистая прибыль составила $190 млн против чистого убытка в размере $321 млн в аналогичный период годом ранее.

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Скорректированная EBITDA составила $559 млн, увеличившись на 31% благодаря росту объема продаж, отмечает компания. При этом $200 млн (36%) относятся к Казахстану, где рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 51%, а $359 млн (64%) относятся к российским активам с рентабельностью по скорректированной EBITDA 39%. Рентабельность по скорректированной EBITDA по группе выросла на 2 п. п. до 43%.

Торги бумагами компании возобновились на Мосбирже с 19 сентября. Они были приостановлены в связи с редомициляцией Polymetal в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Она завершилась 7 августа.

29 августа Polymetal сообщила, что прекратила торги в основном сегменте Лондонской фондовой биржи (LSE). Решение о делистинге было принято на общем собрании акционеров 28 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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