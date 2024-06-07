Путин: спрос на акции в России стабильно превышает предложение
Спрос на акции на российском фондовом рынке стабильно превышает предложение. Об этом сказал на пленарной сессии ПМЭФ – 2024 президент России Владимир Путин.
«Сегодня в нашей стране почти 30 млн розничных, так называемых розничных инвесторов – это граждане. Общий объем их активов за год увеличился в полтора раза и составил более 9 трлн руб.», – подчеркнул президент (цитата по ТАСС).
Ранее Банк России сообщил о росте количества активных инвесторов на фондовом рынке по итогам I квартала. Ежемесячно за период сделки заключали 3,8 млн человек – на 5,6% больше, чем в IV квартале 2023 г.
Количество клиентов брокеров среди юридических лиц в квартальном выражении увеличилось на 6,1% до 35 млн организаций. Число клиентов-физлиц с января по март выросло квартал к кварталу на 5,1% до 41 млн человек.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе ПМЭФ ранее отметила, что рост доли активных инвесторов в России связан с с уходом иностранных институционалов.